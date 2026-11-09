Giáo viên vùng khó kiến nghị cải thiện lớp học, đãi ngộ

Tại cuộc gặp ở Hà Nội, 34 giáo viên tiêu biểu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 đã trao đổi với Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng về những vướng mắc trong quá trình công tác.

34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Lớp học chật, đường đến trường xa

Thầy Đặng Phú Vinh, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang, cho biết phòng học khoảng 68 m² với 45 học sinh khiến việc tổ chức hoạt động trải nghiệm và đổi mới phương pháp dạy học gặp khó.

Theo thầy Vinh, bàn ghế tại trường cũng chưa phù hợp với thể trạng học sinh hiện nay, ảnh hưởng đến tư thế ngồi học. Thầy đề nghị đầu tư, từng bước thay thế bàn ghế phù hợp với lứa tuổi.

Ở Tây Ninh, giáo viên phản ánh có học sinh phải đi 12-15 km để đến trường. Việc tiếp cận thiết bị công nghệ thông tin và học liệu còn hạn chế, gây khó khăn cho dạy học và duy trì sĩ số.

Cô Phạm Thị Tự, Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - THCS Tân Đông, Tây Ninh, đề nghị có chính sách thu hút giáo viên về vùng khó, đồng thời hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh.

Khó khăn đi lại cũng là trăn trở của cô Nguyễn Thị Vân Nhi, Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, thành phố Huế. Mỗi ngày, cô di chuyển hơn 120 km cả đi lẫn về, qua đèo Pê Ke. Vào mùa mưa lũ, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn.

Mong chế độ phù hợp, thêm cơ hội bồi dưỡng

Cô Hoàng Thị Thu Dần, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu, Lào Cai, kiến nghị rà soát chế độ dành cho giáo viên làm công tác Đội.

Theo cô, nhiệm vụ này còn bao gồm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn học sinh và phối hợp với các lực lượng giáo dục. Nhiều hoạt động diễn ra ngoài giờ, trong khi chế độ hiện nay chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc thực tế.

Về phát triển nghề nghiệp, thầy Nông Ích Sơn, Trường THCS Quang Trung, Đồng Nai, cho rằng giáo viên vùng khó ít có cơ hội bồi dưỡng chuyên sâu và tham gia nghiên cứu khoa học. Thầy đề nghị có chính sách hỗ trợ riêng, tạo động lực để giáo viên giỏi gắn bó lâu dài với những địa bàn này.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi gặp mặt ở Bộ GD&ĐT.

Tiếp nhận các kiến nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ thấu hiểu khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số lớp học, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại vùng khó. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút, giữ chân giáo viên.

Ông cũng đề cập việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ và những môn học khác khi số lượng giáo viên trực tiếp còn hạn chế.