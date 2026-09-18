Giáo viên vùng cao vượt lũ vào bản với học trò

Mưa lớn kéo dài khiến 2km đường vào bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị ngập sâu. Hơn 300 hộ đồng bào Rục sống tại bản Yên Hợp bị chia cắt với khu vực bên ngoài.

Mưa lớn khiến phần lớn tuyến đường vào bản Yên Hợp bị ngập, có đoạn ngập sâu hơn 2m. Ảnh: BCHQS Quảng Trị.

Theo đó, con đường từ trung tâm xã Kim Phú vào bản Yên Hợp phải vượt qua thung lũng Hung Trâu. Mưa kéo dài, nước không kịp thoát khiến thung lũng này trở thành vùng nước rộng mênh mông. Việc ngập lụt tại Hung Trâu thường kéo dài đến cả tháng. Để các hoạt động sinh hoạt, hành chính không bị gián đoạn, những ngày qua lực lượng quân sự, biên phòng, chính quyền địa phương tổ chức đưa người dân, giáo viên và cán bộ ra vào bản Yên Hợp bằng đò, thuyền.

Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa đóng tại địa bàn bản Yên Hợp, tránh gián đoạn chương trình học của học sinh, các thầy, cô giáo mang theo sách vở, tư trang và nhu yếu phẩm, lên thuyền vượt lũ để vào cắm bản.

Giáo viên cùng cán bộ địa phương vào bản Yên Hợp bằng đò. Ảnh: BCHQS Quảng Trị.

Thầy Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thượng Hoá cho biết, nhận thấy việc mưa dứt, nước rút khó diễn ra trong thời gian ngắn, thầy cô của trường quyết định lên thuyền vào bản. Do trời có mưa, trước khi lên thuyền giáo viên bao bọc cẩn thận sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho các cháu.

"Thông thường thầy cô sẽ rời trường về thăm nhà vào cuối tuần. Nhưng với thời tiết mưa kéo dài gây ngập lụt như hiện nay, chúng tôi chuẩn bị sẵn lương thực, tư trang để cắm bản lâu dài cùng học sinh", thầy Dũng chia sẻ.

Xã Kim Phú chuẩn bị người và phương tiện sẵn sàng vận chuyển người dân rời bản khi cần. Ảnh: BCHQS Quảng Trị.

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước nguy cơ về việc mưa lũ gây chia cắt kéo dài, chính quyền địa phương xuất cấp 1 tấn gạo hỗ trợ bà con đồng bào Rục tại bản Yên Hợp. Địa phương cũng cắt cử lực lượng trực tại các vị trí ngập lụt, trang bị áo phao, ghe thuyền để hỗ trợ giáo viên vào bản, giúp người dân rời bản khi ốm đau, tai nạn, sản phụ cần đi bệnh viện…