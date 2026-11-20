Cô giáo Ríah Thị Diều (Trường THPT Tây Giang) luôn đổi mới phương pháp dạy học, làm cho môn tiếng Anh trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn. Ảnh: PHAN VINH

Khi học trò “dám nói”

Trong giờ học tiếng Anh tại Trường THPT Tây Giang, Bling Ka Vĩ Thanh (lớp 11/2) tích cực phát biểu, trao đổi bằng tiếng Anh và tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh. Sự tự tin của học trò như Thanh là động lực để cô giáo Ríah Thị Diều không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh vùng cao chủ động sử dụng ngoại ngữ.

Là người Cơ Tu trở về giảng dạy tại quê nhà, cô Diều thấu hiểu những khó khăn của học sinh miền núi khi thiếu môi trường giao tiếp, trình độ đầu vào không đồng đều và điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế.

Với đề tài nghiên cứu về “Phát triển năng lực tự học cá nhân hóa tiếng Anh cho học sinh THPT miền núi thông qua trợ lý Gemini”, cô hướng dẫn học sinh tự thiết kế trợ lý học tập phù hợp trình độ, phục vụ luyện giao tiếp, phát âm, đọc hiểu và viết tiếng Anh. “Tôi đóng vai trò định hướng, dẫn dắt để học sinh tự thiết kế, huấn luyện trợ lý học tập của riêng mình trên nền tảng Gemini”, cô Diều chia sẻ.

Cô Diều còn đưa điệu múa tâng tung da dá, gươl và nghề dệt thổ cẩm vào hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh, giúp học sinh thực hành giới thiệu văn hóa quê mình qua diễn kịch, tranh biện và trải nghiệm.

Sau khi hoàn thành chương trình AFS Global Up Educator về giao tiếp liên văn hóa vào tháng 8/2025, cô Diều chú trọng tạo môi trường nói tiếng Anh tự nhiên trong câu lạc bộ. Những câu chuyện bản làng được học sinh trình bày bằng ngoại ngữ, giúp các em thêm tự tin và trân trọng văn hóa Cơ Tu.

Nhiều học sinh đã thay đổi căn bản năng lực giao tiếp, ghi chép tiếng Anh thông qua từng tiết dạy của cô giáo Ríah Thị Diều. Ảnh: PHAN VINH

Cô Arâl Mai Tình, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang cho biết, cô Diều hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài ứng dụng AI đoạt giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố.

“Cô Diều còn được Microsoft ghi nhận danh hiệu Giáo viên đổi mới sáng tạo toàn cầu trong hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, tham gia dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học trong chương trình hè 2026 của Đoàn xã Tây Giang. Nhà trường khuyến khích giáo viên thử nghiệm phương pháp phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm để học sinh Cơ Tu có thêm cơ hội học tập”, cô Tình nói.

Đổi nhịp giờ tự học

Ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My, cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học xã hội, tìm cách đổi mới giờ tiếng Anh trong nếp sinh hoạt nội trú.

Với học sinh lớp 12, vốn từ ít, phát âm chịu ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ, môi trường giao tiếp hạn chế khiến việc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT thêm vất vả. Nhiều em thiếu thiết bị để tiếp cận học liệu số. Cô tận dụng giờ tự học buổi tối để học sinh thực hành, củng cố kiến thức.

Tiết thực hành tiếng Anh sôi động của học sinh tại lớp cô giáo Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong lớp, cô kết hợp Gemini với Azota, Quizizz, Padlet, hướng dẫn học sinh theo 4 bước: tự làm bài; hỏi AI; phân tích lỗi; chỉnh sửa. Các em thử giải quyết trước, tham khảo phản hồi của công cụ rồi đối chiếu kiến thức để hoàn thiện.

Giáo viên điều chỉnh bài tập theo trình độ, giúp học sinh yếu củng cố kiến thức, học sinh khá có thêm nội dung luyện tập. Một số học sinh được cô hướng dẫn còn đạt thành tích tại sân chơi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE).

Trên cương vị tổ trưởng, cô Nhung cùng đồng nghiệp nghiên cứu bài học, dạy học theo trạm và số hóa ngân hàng câu hỏi theo trình độ.

Từ tháng 5/2026, khi thư viện và bộ phận tư vấn tâm lý học đường được sáp nhập về tổ, các thầy cô xây dựng mô hình “Trạm sách & tâm hồn”, kết nối Câu lạc bộ Tiếng Anh và Văn học. Những buổi đọc sách, sinh hoạt nhóm tạo thêm không gian để học sinh nội trú chia sẻ khó khăn, rèn kỹ năng giao tiếp.

Thầy Bùi Ngọc Luận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô Nhung đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong hai năm học liên tiếp (2024 - 2025 và 2025 - 2026). Cô có nhiều sáng kiến ứng dụng Azota, Quizizz, Gemini vào giảng dạy tiếng Anh, phát triển năng lực tự học cho học sinh; đồng thời hướng dẫn dự án khoa học kỹ thuật “Góc di sản số” về hoa văn thổ cẩm truyền thống, đạt giải Khuyến khích cấp thành phố.

Năm học 2026 - 2027, cô tiếp tục nghiên cứu phương pháp dạy học theo dự án nhằm rèn kỹ năng tự quản, hợp tác cho học sinh lớp 12. “Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, chia sẻ những sáng kiến hiệu quả. Với cô Nhung, thành quả đáng quý nhất là sự tiến bộ của học trò, đặc biệt khi những học sinh từng ngại nói nay đã tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh”, thầy Luận chia sẻ.