Nhiều giáo viên vẫn ngần ngại khi sử dụng tiếng Anh trong thực tế. Ảnh: Pexels.

Tra cứu, tìm đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh không phải điều quá xa lạ với cô H.M., giáo viên THCS tại TP.HCM. Khi cần tìm hiểu kiến thức mới, cập nhật tài liệu hoặc tham gia các chương trình tập huấn, cô có thể sử dụng ngoại ngữ để tiếp cận thông tin, thậm chí nhờ các công cụ dịch hỗ trợ khi gặp nội dung khó.

Nhưng nếu phải đứng trước học sinh, trình bày lại kiến thức ấy bằng tiếng Anh, mọi chuyện lại khác. Có những từ cô M. hiểu khi đọc nhưng không nhớ được lúc nói; có những nội dung chuyên môn vốn có thể giải thích rõ ràng bằng tiếng Việt, nhưng khi chuyển sang tiếng Anh, cô phải dừng lại để tìm cách diễn đạt.

Gặp khó khi dùng tiếng Anh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô M. cho biết khó khăn của nhiều giáo viên không nằm ở việc họ không muốn học ngoại ngữ, mà ở chỗ chưa biết bắt đầu từ đâu và học như thế nào để có thể sử dụng trong công việc.

Khoảng cách giữa đọc và nói cũng khiến giáo viên đôi khi mất tự tin khi sử dụng ngoại ngữ. Họ vốn có chuyên môn vững vàng bằng tiếng Việt, nhưng khi chuyển sang tiếng Anh, năng lực ấy không còn được thể hiện đầy đủ. Bản thân cô M. đã có chứng chỉ tiếng Anh B2, nhưng khi được yêu cầu nói tiếng Anh với học sinh hoặc người nước ngoài, cô vẫn ngần ngại và khó diễn đạt trôi chảy.

Thời gian gần đây, khi xem các clip giáo viên dạy Toán, Khoa học bằng tiếng Anh, cô M. cũng muốn thử sức, nhưng lại ngần ngại vì thấy trình độ tiếng Anh chưa đủ. Cô H.M. cho rằng nếu sau này nhà trường yêu cầu giáo viên dạy học bằng tiếng Anh, trường cần giúp họ làm quen với những tình huống thực tế trong lớp học, thay vì chỉ tập trung vào kiến thức ngôn ngữ hoặc các bài kiểm tra.

Trong khi đó, vấn đề của cô P.H., giáo viên tại Thanh Hóa, lại khác. Tiếng Anh gần như không xuất hiện thường xuyên trong công việc hàng ngày của cô. Cô dạy môn học bằng tiếng Việt, trao đổi với đồng nghiệp bằng tiếng Việt, còn cơ hội giao tiếp trực tiếp bằng ngoại ngữ khá hạn chế.

Khi không có môi trường sử dụng, việc học tiếng Anh rất khó duy trì. Cô vẫn nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, song khoảng cách từ việc học tiếng Anh đến ứng dụng trong thực tế lại rất lớn.

Sau giờ dạy, những giáo viên như cô H. còn phải chuẩn bị bài, chấm bài, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và công việc khác. Giáo viên tại nơi cô H. công tác vẫn thường đăng ký khóa học tiếng Anh để trau dồi thêm, nhưng do việc học gián đoạn, hầu hết giáo viên đều khó nâng cao trình độ.

Cô P.H. cho rằng một chương trình bồi dưỡng thiết thực cần gắn với chính môn học và công việc của giáo viên. Họ cần được hướng dẫn đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh, diễn đạt những nội dung đang dạy, sử dụng các câu giao tiếp đơn giản với học sinh và từng bước làm quen với việc trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Cô cũng mong giáo viên được khảo sát để biết rõ năng lực hiện tại, từ đó có chương trình học phù hợp với từng nhóm.

Giáo viên bày tỏ mong muốn được bồi dưỡng tiếng Anh theo lộ trình bài bản hơn. Ảnh: Pexels.

Giáo viên cần được bồi dưỡng tiếng Anh

Những khó khăn từ lớp học không chỉ là câu chuyện của một vài giáo viên. Các khảo sát quy mô lớn gần đây cho thấy năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay vẫn cần cải thiện.

Tháng 3/2026, Bộ GD&ĐT phối hợp với ETS khảo sát năng lực sử dụng tiếng Anh của 35.000 giáo viên tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lào Cai và Phú Thọ. Đối tượng tham gia gồm giáo viên tiếng Anh và giáo viên các môn học khác, trong đó những người tự nhận có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Đến tháng 10, đại diện ETS cho biết kết quả khảo sát nhìn chung chưa khả quan. Năng lực sử dụng tiếng Anh của cả giáo viên tiếng Anh lẫn giáo viên các môn học khác đều cần cải thiện đáng kể. Nhóm giáo viên có năng lực ngoại ngữ tốt chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ; ngay cả những người có trình độ tốt cũng còn kỹ năng cần nâng cao.

Trước đó, TP.HCM từng tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh đối với hơn 50.000 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục vào năm 2025. Kết quả, 31% giáo viên có trình độ dưới B1, 41% đạt B1 và 28% đạt từ B2 trở lên. Trong nhóm đạt từ B2 trở lên, 12% đạt C1 và 2% đạt C2.

Bàn về vấn đề này, cô H.M. cho rằng việc khảo sát năng lực cần được nối tiếp bằng chương trình bồi dưỡng. Bởi điều này có thể giúp giáo viên từng bước sử dụng tiếng Anh trong công việc. Cô cho rằng không nên đặt yêu cầu mọi giáo viên phải ngay lập tức giảng dạy một môn học bằng ngoại ngữ khi họ chưa có đủ nền tảng và sự tự tin.

Thay vào đó, giáo viên có thể bắt đầu từ những việc gần gũi như đọc tài liệu chuyên môn, học từ vựng liên quan đến môn học, luyện diễn đạt những nội dung quen thuộc, sau đó tiến tới giải thích kiến thức, đặt câu hỏi và trao đổi với học sinh bằng tiếng Anh.

Cùng với đó, chương trình bồi dưỡng cần có lộ trình phù hợp với trình độ của từng người, đồng thời tạo cơ hội thực hành thường xuyên. Khi giáo viên có thể sử dụng ngoại ngữ trong những tình huống công việc quen thuộc, họ sẽ dần tự tin hơn nếu phải đưa tiếng Anh vào bài giảng.

Cô P.H. cũng mong việc bồi dưỡng không chỉ diễn ra theo những đợt ngắn mà có thể duy trì trong thời gian dài, với nội dung thiết thực và linh hoạt để giáo viên ở các địa phương ít có môi trường ngoại ngữ vẫn có thể tham gia.

Theo cô, việc học cần được thiết kế sao cho giáo viên có thể duy trì bên cạnh công việc chuyên môn, đồng thời có người hướng dẫn và đánh giá tiến bộ. Nếu chỉ tổ chức một khóa học rồi kết thúc, giáo viên dễ quay lại tình trạng ít sử dụng tiếng Anh, khiến kiến thức và kỹ năng vừa học nhanh chóng bị mai một.

Cô cũng kỳ vọng kết quả khảo sát năng lực sẽ được sử dụng để xác định nhu cầu bồi dưỡng, thay vì chỉ dừng ở việc phân loại trình độ. Giáo viên cần biết mình thiếu kỹ năng nào, có thể tham gia chương trình nào và được hỗ trợ ra sao để cải thiện.