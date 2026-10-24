Giáo viên và học sinh xã Đình Phong ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đình Phong tham gia ngoại khóa.

Tại buổi ngoại khóa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn phổ biến những nội dung cốt lõi của 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, gồm: ​Nghị định thư phân giới cắm mốc; ​Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền; ​Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trách nhiệm của cư dân khu vực biên giới; các quy định về nhận biết dấu hiệu vi phạm chủ quyền, hệ thống mốc quốc giới.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật thiết thực cho giáo viên, học sinh, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.