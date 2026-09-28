Giáo viên và học sinh hoảng hốt vì bất ngờ phát hiện 'vị khách' khổng lồ dài tới 4m chậm rãi trườn qua sân trường

Sự việc xảy ra trong 1 buổi học bình thường tại ngôi trường ở tỉnh Phayao. Giáo viên và học sinh bất ngờ phát hiện một cá thể trăn có kích thước lớn đang di chuyển trong sân trường.

Theo đoạn video được chia sẻ trên trang Newsflare, con trăn chậm rãi trườn qua khu vực bụi rậm nằm sát bức tường bao quanh khuôn viên trường học.

Kích thước của con vật khiến những người chứng kiến lo lắng. Do khu vực này thường xuyên có học sinh qua lại, sự xuất hiện của cá thể trăn được đánh giá có thể gây nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Clip: Newsflare

Sau khi phát hiện con vật, ban giám hiệu nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng địa phương và đề nghị hỗ trợ đưa con trăn ra khỏi khuôn viên.

Đội cứu hộ được điều động đến hiện trường ngay sau khi nhận tin. Các thành viên thận trọng tiếp cận khu vực bụi rậm, tìm cách kiểm soát phần đầu và cơ thể con trăn để hạn chế nguy hiểm.

Sau 1 thời gian xử lý, lực lượng cứu hộ đã khống chế thành công con vật. Cá thể trăn có chiều dài lên tới 4m, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc.

Con trăn sau đó được đưa an toàn vào một chiếc bao tải. Theo kế hoạch của lực lượng chức năng, cá thể này sẽ được vận chuyển khỏi trường học và thả trở lại môi trường tự nhiên thay vì bị tiêu diệt.

Con vật được xác định là trăn lưới, 1 trong những loài bò sát có kích thước lớn nhất thế giới. Loài này có thể săn bắt nhiều loại động vật như chuột, chim, thậm chí cả chó và mèo.

Trăn lưới là 1 trong những loài bò sát có kích thước lớn nhất thế giới.

Trăn lưới phân bố phổ biến tại khu vực Đông Nam Á. Môi trường sống thường gặp của chúng là rừng rậm, đầm lầy hoặc những khu vực ven kênh rạch.

Tuy nhiên, loài bò sát này cũng có thể xuất hiện tại khu dân cư hoặc khu vực thành thị, nơi có nguồn thức ăn. Điều đó làm gia tăng khả năng xảy ra những cuộc chạm trán bất ngờ giữa con người và trăn lưới.

Sự xuất hiện của cá thể dài 4m ngay trong sân trường đã làm gián đoạn buổi học, khiến giáo viên cùng học sinh bất ngờ. Vụ việc kết thúc khi con vật được bắt giữ an toàn.