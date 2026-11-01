Giáo viên Trường THPT Thạch An đạt giải ba cuộc thi viết quốc tế 'Câu chuyện của đá'

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (2004 - 2024), Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO phát động 3 cuộc thi quốc tế, gồm cuộc thi ảnh và 2 cuộc thi viết với chủ đề “Câu chuyện của đá” và “5 giác quan về CVĐC”. Theo thể lệ, mỗi quốc gia thành viên lựa chọn một tác phẩm tiêu biểu ở mỗi hạng mục để gửi tham dự cấp quốc tế.

Tại Cao Bằng, Ban Quản lý di tích và CVĐC UNESCO Non nước Cao Bằng tiếp nhận 59 tác phẩm dự thi. Trong đó, bài viết “Đá và quê tôi” của cô giáo Phạm Thị Quyên được Mạng lưới CVĐC Việt Nam lựa chọn đại diện tham gia hạng mục “Câu chuyện của đá”. Bằng góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc và sự am hiểu về vùng đất quê hương, tác phẩm đã để lại dấu ấn tại cuộc thi, vượt qua nhiều bài dự thi đến từ 229 CVĐC toàn cầu của trên 50 quốc gia để giành giải ba.

Lãnh đạo Ban Quản lý di tích và CVĐC UNESCO Non nước Cao Bằng trao giải thưởng của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO cho cô Phạm Thị Quyên.

Kết quả này cũng ghi nhận những nỗ lực của cô giáo Phạm Thị Quyên trong hành trình giáo dục, bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản địa chất tại địa phương. Hiện cô là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cùng em khám phá CVĐC” của Trường THPT Thạch An, xã Đông Khê, ngôi trường nằm trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong 5 năm qua, cô đã đồng hành cùng học sinh tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu, quảng bá và nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản. Câu lạc bộ được ghi nhận là một trong những đơn vị tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về CVĐC Non nước Cao Bằng. Tác phẩm đoạt giải được hình thành từ kiến thức chuyên môn, tình yêu quê hương và những trải nghiệm thực tế của tác giả qua các hành trình khám phá cảnh quan địa chất Cao Bằng cùng học sinh, thực hiện các video giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp và giá trị di sản của vùng đất quê hương.

Theo thông báo của Mạng lưới GGN, phần thưởng dành cho các tác giả đoạt giải là chuyến tham quan, trải nghiệm 5 ngày tại 1 trong 8 CVĐC toàn cầu UNESCO do Ban Tổ chức lựa chọn, với chi phí di chuyển khứ hồi do Mạng lưới GGN chi trả. CVĐC đăng cai sẽ bảo đảm nơi lưu trú, ăn uống, phương tiện đi lại tại địa phương, vé tham quan và các tour trải nghiệm có hướng dẫn viên. Các điểm đến trong chương trình phần thưởng gồm các CVĐC toàn cầu UNESCO: Đắk Nông, Cao nguyên đá Đồng Văn (Việt Nam), Estrela (Bồ Đào Nha), Langkawi (Malaysia), Lesvos (Hy Lạp), núi Trường Bạch Sơn (Trung Quốc), đảo Qeshm và Tabas (Iran). Sau khi nhận thông báo đoạt giải, cô giáo Phạm Thị Quyên đã lựa chọn CVĐC toàn cầu UNESCO núi Trường Bạch Sơn (Trung Quốc) làm điểm đến cho chuyến trải nghiệm của mình, dự kiến vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2027.

Thành tích tại cuộc thi không chỉ là sự ghi nhận đối với tác giả mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị di sản địa chất, văn hóa và con người Cao Bằng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục và sự tham gia của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy giá trị CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.