Giáo viên trăn trở chính sách giữ chân, thu hút người giỏi về vùng khó, Bộ GD-ĐT nói gì?

Chiều 9/11, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu đã được tổ chức. Các giáo viên tham gia buổi gặp mặt đều là những tấm gương vượt khó, tận tụy với nghề giáo.

Cần có chính sách giữ chân giáo viên giỏi

Công tác trong ngành giáo dục từ năm 1998, cô Phạm Thị Tự, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh), cho biết ngôi trường nơi cô công tác còn nhiều khó khăn, nằm sát biên giới Campuchia. Trước đây, khi còn chính sách thu hút giáo viên giỏi, nhà trường ít thiếu giáo viên. Tuy nhiên, khi chính sách này kết thúc, hầu hết giáo viên đều chuyển đến các địa bàn khác. “Những giáo viên như tôi là những người bám trụ lâu nhất ở đây”, cô Tự chia sẻ.

Cô giáo Phạm Thị Tự, giáo viên Trường Phổ thông liên cấp TH-THCS Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thanh Hùng

Cô Tự cho biết, địa phương hiện thiếu nhiều nhất giáo viên Tiếng Anh và Nghệ thuật. “Người dân nơi đây cũng chưa thực sự chú trọng việc học của con em, điều kiện công nghệ thông tin còn rất hạn chế. Giáo viên Tiếng Anh và Nghệ thuật đã thiếu như vậy, liệu học sinh vùng chúng tôi bao giờ mới bắt kịp học sinh ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi hơn?”, cô nói.

Vì vậy, cô Tự trăn trở làm thế nào để thu hút giáo viên giàu kinh nghiệm và cả những người mới ra trường về công tác tại các địa bàn như nơi cô đang dạy. Cô cũng đề cập tới khó khăn về tình trạng lớp quá đông (gần 50 học sinh/lớp), trong khi nhiều em không được học mẫu giáo nên chữ a, chữ o chưa biết viết.

"Tôi rất mong Bộ GD-ĐT có thể thu hút lại giáo viên về vùng này để người dân, học sinh đỡ thiệt thòi; để giáo viên chúng tôi cũng đỡ vất vả. Đầu năm học, giáo viên nào cũng sụt mấy ký”, cô Tự bày tỏ.

Thầy Nông Ích Sơn, giáo viên Trường THCS Quang Trung (xã Thọ Sơn, Đồng Nai), cho biết giáo viên ở những vùng khó khăn ít có cơ hội phát triển chuyên môn chuyên sâu và tham gia nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, một số thầy cô có xu hướng chuyển về các thành phố để có điều kiện công tác và phát triển tốt hơn.

Thầy Nông Ích Sơn, giáo viên Trường THCS Quang Trung (xã Thọ Sơn, Đồng Nai). Ảnh: Thanh Hùng

“Ngoài những chính sách đã và đang áp dụng đối với giáo viên nói chung, Bộ GD-ĐT có kế hoạch, chính sách gì để hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học; đồng thời giữ chân và thu hút giáo viên giỏi về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn?”, thầy Sơn đặt câu hỏi.

Bộ GD-ĐT nghiên cứu thêm chính sách thu hút giáo viên

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết Bộ chia sẻ với những khó khăn của giáo viên vùng sâu, vùng xa và đang nghiên cứu các chính sách nhằm giúp thầy cô yên tâm công tác. Theo ông, Luật Giáo dục cũng quy định rõ việc bố trí nhà công vụ cho giáo viên và các chế độ, chính sách liên quan đến luân chuyển giáo viên.

Theo ông Đức, thời gian tới, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi ở mức cao nhất. “Thậm chí, với các thầy cô dạy ở vùng sâu, vùng xa, nếu theo Nghị quyết 71 thì mức phụ cấp ưu đãi là 100%. Đó là những ưu đãi của Nhà nước để giúp các thầy cô yên tâm”, ông Đức nói.

Các nhà giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Bộ hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn thông qua các chương trình bồi dưỡng trực tuyến, đồng thời tổ chức phong trào “trường giúp trường” để thầy cô có thêm cơ hội nâng cao trình độ.

“Chúng tôi cũng rất chia sẻ với tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh, công nghệ thông tin, nghệ thuật ở vùng sâu, vùng xa. Ngay cả các thành phố, khu vực phát triển cũng thiếu đội ngũ này do giáo viên có nhiều cơ hội việc làm bên ngoài với thu nhập cao hơn. Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu thêm chính sách để thu hút giáo viên các môn này”, ông Đức nói.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng trao bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho 34 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, hiện làm việc tại các trường, điểm trường ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình thường niên do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức nhằm chia sẻ, lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức, tôn vinh giá trị của người thầy.