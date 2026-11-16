Giáo viên TPHCM cần điều kiện gì để thăng hạng II, hạng I?

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, đội ngũ nhà giáo tại các đơn vị thuộc UBND phường, xã, đặc khu chủ yếu tập trung ở hạng III và hạng II. Cụ thể, bậc mầm non có 12.198 giáo viên hạng III và 3.983 người hạng II; bậc tiểu học lần lượt là 19.318 và 12.372 người. Ở cấp THCS, số lượng tương ứng là 13.514 và 12.676 người.

Đáng chú ý, tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT, cấp THPT có 13.001 giáo viên hạng III, 849 giáo viên hạng II và chỉ 16 giáo viên hạng I.

Giáo viên THPT muốn lên hạng I phải có bằng thạc sĩ

Để được xét thăng hạng II, giáo viên THPT phải đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, có 3 năm liền kề được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên (hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Về thành tích, giáo viên phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên. Thời gian giữ hạng III hoặc tương đương phải từ đủ 9 năm, không kể thời gian tập sự.

TPHCM sẽ xét thăng hạng cho hàng chục nghìn giáo viên trong 2 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Để được xét thăng hạng I, giáo viên phải được bổ nhiệm hạng II, có 5 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, giáo viên phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành quản lý giáo dục. Giáo viên cũng phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh trở lên; hoặc có bằng khen cấp tỉnh; hoặc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh trở lên.

Thời gian giữ hạng II hoặc tương đương phải từ đủ 6 năm trở lên.

Giáo viên THCS cần điều kiện gì để thăng hạng II, hạng I?

Để được xét thăng hạng II, giáo viên THCS phải được bổ nhiệm hạng III, có 3 năm liền kề được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên (hoặc chuyên ngành phù hợp kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Về năng lực chuyên môn, giáo viên phải có khả năng đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng các bài học liên môn; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và phối hợp với phụ huynh.

Đồng thời, giáo viên phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc có bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên, hoặc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên. Thời gian giữ hạng III hoặc tương đương phải từ đủ 9 năm, không kể thời gian tập sự.

Để được xét thăng hạng I, giáo viên phải được bổ nhiệm hạng II, có 5 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài bằng cử nhân và chứng chỉ theo quy định, giáo viên phải có năng lực hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tư vấn hướng nghiệp và phát triển chuyên môn.

Đặc biệt, giáo viên phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh trở lên; hoặc bằng khen cấp tỉnh trở lên; hoặc danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi từ cấp huyện trở lên. Thời gian giữ hạng II hoặc tương đương phải từ đủ 6 năm trở lên.

Giáo viên tiểu học cần điều kiện gì để thăng hạng II, hạng I?

Để được xét thăng hạng II, giáo viên tiểu học phải được bổ nhiệm hạng III, có 3 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên (hoặc chuyên ngành phù hợp kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Về thành tích, giáo viên phải đạt một trong các tiêu chí: danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên. Thời gian giữ hạng III hoặc tương đương phải từ đủ 9 năm, không kể thời gian tập sự.

Để được xét thăng hạng I, giáo viên phải được bổ nhiệm hạng II, có 5 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáng chú ý, giáo viên phải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh trở lên; hoặc có bằng khen cấp tỉnh; hoặc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi từ cấp huyện trở lên. Thời gian giữ hạng II hoặc tương đương phải từ đủ 6 năm trở lên.