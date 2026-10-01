Giáo viên tố nhà bếp dùng nồi nấu ăn giặt cây lau nhà, hiệu trưởng bị cách chức

Ngày 30/6, một số trẻ tại Trường Mầm non trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn trong và sau bữa trưa.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, phụ huynh liên tục hỏi về vấn đề vệ sinh của trường nhưng không nhận được phản hồi chính thức cho đến tháng 9.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một giáo viên phụ trách y tế đồng thời là người giám sát an toàn căng tin, được xác định là bà Wang, đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

Trường mầm non ban đầu bác bỏ cáo buộc

Bà Wang cho biết nhà bếp của trường có nhiều hành vi mất vệ sinh, trong đó nhân viên dùng nồi nấu ăn để giặt cây lau nhà, rửa nắp cống và dùng bồn rửa thực phẩm để khử trùng màn chống muỗi. Ngoài ra, bà còn có cáo buộc nhân viên lấy trộm thực phẩm, nguyên liệu của trường.

Bà Wang cung cấp cho Xinmin Evening News những bức ảnh do bà chụp, ghi lại cảnh nhân viên thực hiện các hành vi mất vệ sinh. Bà cho biết đã nhiều lần báo cáo sự việc với hiệu trưởng nhưng vấn đề không được giải quyết.

Bà Wang ghi lại nhiều vi phạm vệ sinh trong nhà bếp của trường, trong đó có cảnh nhân viên giặt cây lau nhà và rửa nắp cống trong nồi nấu ăn. Ảnh: Myzaker/SCMP

Theo SCMP, ban đầu, trường mầm non và văn phòng khu phố địa phương bác bỏ những cáo buộc của bà Wang, cho rằng bà tung tin đồn.

Tuy nhiên, sau khi xem lại camera giám sát và xác nhận những nội dung bà Wang phản ánh là có cơ sở, hiệu trưởng trường tìm cách đổ trách nhiệm, cho rằng chính bà Wang đã chỉ đạo nhân viên thực hiện những hành vi mất vệ sinh này.

Sau khi nghỉ việc, bà Wang tiếp tục tố giác sự việc để yêu cầu xử lý. Bà cho biết đã do dự suốt 2 ngày trước khi quyết định công khai vụ việc vì lo điều này có thể ảnh hưởng đến cơ hội tìm việc trong ngành. Tuy nhiên, bà cho rằng không thể làm ngơ trước quyền lợi của trẻ em và cần giữ lương tâm nghề nghiệp.

Ngày 22/9, chính quyền quận thành lập đoàn điều tra và xác nhận nhà bếp của trường tồn tại “những vấn đề nghiêm trọng”. Sau cuộc điều tra, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần và toàn bộ nhân viên nhà bếp bị cách chức hoặc cho thôi việc.

Ngoài ra, 11 quan chức thuộc văn phòng khu phố, cơ quan quản lý thị trường cấp quận và phòng giáo dục quận bị cảnh cáo, khiển trách do không hoàn thành trách nhiệm giám sát.

Bà Wang cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy thông báo xử lý. “Giờ các em có thể được ăn thức ăn sạch”, bà nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến đặt câu hỏi về việc chưa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hiệu trưởng trường mầm non.

Theo Luật Hình sự Trung Quốc, người có trách nhiệm giám sát an toàn thực phẩm và dược phẩm nếu thiếu trách nhiệm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù tới 5 năm.

Tuy nhiên, quy định này nêu rõ chỉ áp dụng đối với “người làm việc trong cơ quan nhà nước”.

Tháng 5, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường Trung Quốc và Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng ban hành hướng dẫn mới về an toàn thực phẩm tại các trường mầm non, có hiệu lực từ tháng 6. Hướng dẫn xác định hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm, nhưng không quy định cụ thể về trách nhiệm hình sự có thể áp dụng đối với người phụ trách.

Một vụ việc đáng chú ý xảy ra năm 2021, khi chủ một nhà hàng bị phạt 7 năm tù vì bán sườn lợn chứa nitrit cho một trường tiểu học, khiến 56 học sinh bị ngộ độc thực phẩm.

Năm 2025, hiệu trưởng, nhà đầu tư và nhân viên nhà bếp của một trường mầm non ở Cam Túc bị tạm giữ hình sự sau khi 247 trẻ em và 28 nhân viên bị ngộ độc chì nghiêm trọng do có người cố tình cho sơn trang trí chứa chất độc vào thức ăn của trường.

Một người dùng mạng đặt câu hỏi: “Nếu những người chịu trách nhiệm không bị xử lý nghiêm, làm sao có thể ngăn những vụ việc tương tự về an toàn thực phẩm tái diễn?”.