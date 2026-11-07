Giáo viên tiểu học bất ngờ thành tỷ phú USD, có nhà máy tại Việt Nam

Vị tỉ phú USD mới là ông Michael Mai (Mạch Huệ Quyền), Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Công ty Crown New Materials Technology (Công ty Công nghệ vật liệu mới Crown) tại Trung Quốc.

Đài CNN dẫn thông tin từ trang web doanh nghiệp cho biết công ty này có 4 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và 1 nhà máy tại Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm kết dính dùng để liên kết các bộ phận trong nhiều sản phẩm, từ mui xe đến các linh kiện bán dẫn trong điện thoại thông minh.

Tuần này ông Michael Mai đã bước vào hàng ngũ những người giàu có nhất thế giới, khi cổ phiếu công ty này bắt đầu được giao dịch trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào hôm 3-11. Công ty chuyên sản xuất các chất kết dính cung cấp cho những thương hiệu lớn như Tập đoàn Tesla và Apple.

Tượng con bò tại Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Trung Quốc - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Sàn Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, giá cổ phiếu công ty trên có thời điểm tăng vọt tới 787%, từ mức 16,98 nhân dân tệ (2,55 USD)/cổ phiếu trong hồ sơ niêm yết lên mức đỉnh 150,58 nhân dân tệ (22,57 USD)/cổ phiếu.

Tạp chí Forbes cho biết ông Michael Mai (62 tuổi) hiện mang quốc tịch Úc và là thường trú nhân Hong Kong. Ông có khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỉ USD, căn cứ vào số cổ phần ông nắm giữ tại công ty.

Trước đây, ông từng là giáo viên tiểu học tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Đây cũng là nơi Công ty Crown New Materials Technology, được thành lập vào năm 2000, đặt trụ sở.

Em gái ông, Mai Huixia, 64 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch công ty, cũng gia nhập hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản ước tính 2 tỷ USD, theo Forbes.

Sau đà tăng mạnh trong phiên đầu tiên, cổ phiếu Crown điều chỉnh về khoảng 77 nhân dân tệ (12 USD) trong sáng 4/11. Trước biến động này, công ty đã ra thông báo kêu gọi nhà đầu tư "đầu tư một cách lý trí".

Crown hiện vận hành 4 nhà máy tại Trung Quốc và một nhà máy tại Việt Nam. Theo website doanh nghiệp, công ty chuyên sản xuất các vật liệu kết dính dùng để liên kết linh kiện trong nhiều sản phẩm, từ nóc xe đến chất bán dẫn trong điện thoại thông minh.

Đà tăng của cổ phiếu Crown diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc chịu sức ép trong những tháng gần đây do tiêu dùng yếu và lo ngại bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vỡ. Kể từ khi đạt đỉnh hồi tháng 6, một số chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này đã giảm hơn 20%, bước vào thị trường giá xuống.

Hai tuần trước, Bắc Kinh đã bơm 19 tỷ USD vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Đây là đợt can thiệp lớn nhất kể từ đầu năm 2025, thời điểm các biện pháp áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chao đảo thị trường toàn cầu.