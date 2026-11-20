Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học luôn nhận được sự quan tâm của đội ngũ nhà giáo. Theo Cổng thông tin Chính Phủ, bà Nguyễn Thị Minh Tuyến ở Khánh Hòa là giáo viên tiểu học, có bằng đại học tháng 12/2016, thi đỗ viên chức tháng 1/2017, được xếp giáo viên tiểu học hạng IV (V.07.03.09), lương bậc 1, hệ số 1,86 (tập sự 6 tháng).

Tính đến năm 2025, bà Tuyến hưởng lương 2,66 (bậc 5). Tháng 12/2025, bà được xét thăng hạng III (V.07.03.29) và hưởng lương 2,67 (bậc 2).

Bà Tuyến hỏi, khi bà đủ 9 năm công tác (đã trừ 6 tháng tập sự), bà có được làm hồ sơ xét thăng hạng II theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT không (bà đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đạt chuẩn hạng II)? Nếu được thì việc chuyển xếp lương của bà sẽ như thế nào? Nếu không được nâng hạng II khi đủ 9 năm thì bà cần đợi thêm bao lâu để được xét?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Trong đó, giáo viên phải đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (bao gồm cả thời gian giữ hạng tương đương) theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Tức là phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thời gian được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT. Trong đó có thời gian chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và hạng IV (mã số V.07.03.09).

Nếu bà Nguyễn Thị Minh Tuyến đã có đủ 9 năm giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) và hạng IV (mã số V.07.03.09); đồng thời, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT thì bà có thể được xem xét đăng ký dự xét thăng hạng theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu vị trí việc làm của cơ sở giáo dục.

Như vậy, thời gian giữ hạng III và hạng IV đều được tính theo quy định để xét điều kiện thăng hạng II. Giáo viên cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện, đồng thời căn cứ kế hoạch xét thăng hạng của địa phương và nhu cầu vị trí việc làm.