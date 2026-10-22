Giáo viên THPT có thể phải dạy thêm 2 tiết mỗi tuần

Đề xuất nằm trong dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và dự thảo thông tư về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ, việc điều chỉnh nhằm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trường học. Bộ cho rằng công nghệ có thể giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động của giáo viên.

Nếu được thông qua, định mức tiết dạy của giáo viên THPT sẽ tăng khoảng 11,8%, từ 17 lên 19 tiết mỗi tuần. Với giáo viên THCS, mức tăng là một tiết, từ 19 lên 20 tiết; giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết mỗi tuần.

Dự thảo đồng thời quy định thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ mỗi tuần theo Bộ luật Lao động.

Trong đó, thời gian giảng dạy trên lớp tối đa chiếm 40% tổng thời gian làm việc; thời gian chuẩn bị bài và đánh giá người học tối đa 40%; các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hành chính khác chiếm tối thiểu 20%.

Ngoài điều chỉnh định mức tiết dạy, Bộ đề xuất không bố trí giáo viên phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc phải kiêm nhiệm, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

Dự thảo cũng bỏ quy định giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm khác, đồng thời bỏ quy định quy đổi tiết dạy cho giáo viên làm ban giám khảo các cuộc thi, hội thi cấp trường. Theo Bộ, thay đổi này nhằm giảm công việc hành chính, cắt giảm các cuộc thi để giáo viên tập trung vào chuyên môn.

Với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, dự thảo quy định định mức từ 6 đến 8 tiết mỗi tuần, do hiệu trưởng quyết định căn cứ quy mô trường, lớp và khối lượng công việc; đồng thời bổ sung quy định giảm ba tiết mỗi tuần cho giáo viên được giao phụ trách hoạt động Đội.

Dự thảo còn bổ sung cơ chế quy đổi tiết dạy đối với giáo viên dạy các môn không phải ngoại ngữ nhưng sử dụng tiếng nước ngoài từ 30% thời lượng trở lên. Mỗi tiết dạy được quy đổi tối đa thành hai tiết định mức. Giáo viên dạy lớp khuyết tật trong trường phổ thông cũng được áp dụng mức quy đổi tối đa tương tự.

Về định mức nhân sự, Bộ đề xuất điều chỉnh số giáo viên tối đa trên mỗi lớp ở các trường phổ thông tương ứng với định mức tiết dạy mới. Cụ thể, trường THPT được bố trí tối đa 2,15 giáo viên mỗi lớp; trường THPT chuyên được bố trí tối đa ba giáo viên mỗi lớp chuyên. Với THCS, định mức tối đa là 1,8 giáo viên mỗi lớp; tiểu học dạy hai buổi mỗi ngày giữ mức tối đa 1,5 giáo viên mỗi lớp.

Dự thảo cũng bổ sung một số vị trí hỗ trợ như cấp dưỡng, quản lý học sinh tại trường có tổ chức nội trú, bán trú và nhân sự hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non.

Hai dự thảo được xây dựng để thay thế các quy định hiện hành về chế độ làm việc của giáo viên và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục công lập. Các nội dung đang trong quá trình lấy ý kiến, chưa phải quy định chính thức.