Ngày 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản về việc thực hiện công tác chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027.

Giáo viên và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày Tết.

Nhằm chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát, lập danh sách đề xuất hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị không có tổ chức công đoàn, thuộc phạm vi quản lý của Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, bằng hình thức chuyển khoản.

Trong đó, ưu tiên các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mắc bệnh đang phải điều trị dài ngày hoặc bị tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, thu nhập; có vợ, chồng, con hoặc người thân do mình trực tiếp nuôi dưỡng mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày làm phát sinh gánh nặng chi phí; bị thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, hoả hoạn; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác được cơ quan, đơn vị xác nhận, đề xuất. Các trường hợp thu nhập thấp, ở nhà thuê, một mình, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, phải di chuyển xa do sắp xếp bộ máy sẽ được xem xét bổ sung khi đánh giá hoàn cảnh.

Danh sách và số lượng người lao động, giáo viên được hỗ trợ sẽ do Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét, phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát, xác nhận hoàn cảnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật thông tin; kiểm tra, không đề xuất trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi cá nhân chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn dịp Tết, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.

Mỗi năm, dịp Tết Nguyên đán, giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận cùng lúc các khoản: chi thu nhập tăng thêm của thành phố; chi thu nhập tăng thêm của trường (thưởng Tết) và khoản quà Tết của UBND Thành phố.