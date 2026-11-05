Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị được hỗ trợ về cơ chế tiếp cận nhà ở xã hội

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tại buổi giám sát.

Tại phường Vĩnh Hội, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khảo sát đối với Trường Tiểu học Vĩnh Hội và Trường THCS Quang Trung, tập trung vào 4 nhóm nội dung: tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn nhà trường, căng tin và chất lượng bữa ăn bán trú; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và chất lượng nhà vệ sinh trường học; Công tác y tế học đường và chương trình sức khỏe học đường.

Theo báo cáo, năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Vĩnh Hội có 31 lớp với 1.019 học sinh. Trong đó điểm chính 16 lớp với 491 học sinh; Điểm phụ 15 lớp với 528 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường là 68 người.

Hiện 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, đảm bảo mỗi ngày không quá 8 tiết, mỗi tiết học 35 phút, học 10 buổi với 35 tiết/tuần. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày gồm hoạt động dạy học giáo dục trong các giờ học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, không gây quá tải cho học sinh.

Trong năm học, toàn trường có 632 học sinh tham gia ăn bán trú theo hình thức suất ăn công nghiệp. Mức thu tiền ăn trú không vượt mức trần: 40.000 đồng/ngày (ăn trưa 30.000 đồng và ăn xế 10.000 đồng).

Ông Lê Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội phát biểu tại buổi làm việc.

Trong khi đó, năm học 2026-2027, Trường THCS Quang Trung có 20 lớp với 782 học sinh; 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Nhà trường xây dựng kế hoạch 2 buổi/ngày với các nội dung: dạy Tiếng anh với người nước ngoài; dạy tiếng anh tăng cường; kỹ năng sống; STEM; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; ôn tập thi tuyển sinh 10; tổ chức các câu lạc bộ.

Học sinh đăng kí trên tinh thần tự nguyện. Trường tổ chức suất ăn bán trú bằng hình thức hợp đồng suất ăn công nghiệp, với 340/782 học sinh tham gia ăn bán trú, tỉ lệ 43,4%.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Trần Thiện Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hội cho biết, thuận lợi của nhà trường là trang thiết bị dạy học hiện đại, phòng chức năng đầy đủ, đáp ứng việc giảng dạy và học tập của học sinh.

Toàn trường hiện có 31 phòng học, 12 phòng học bộ môn (ngoại ngữ, tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), STEM, kỹ năng công dân số...) cùng khối phòng hỗ trợ học tập: Thư viện, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống, phòng tư vấn học đường… Phụ huynh học sinh đồng thuận cao với chương trình giáo dục của nhà trường.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết nhà trường còn thiếu nhân sự phụ trách các mảng ở điểm chính/phân hiệu như: y tế, thư viện. Học sinh khuyết tật hòa nhập ngày càng tăng…

"Hiện nay tỷ lệ giáo viên nhà trường phải thuê trọ rất nhiều. Nhà trường kiến nghị thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ để giáo viên được tiếp cận với nhà ở xã hội, để thầy cô ổn định cuộc sống, an tâm công tác", ông Trần Thiện Thanh kiến nghị.

Tại buổi giám sát, ông Lê Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội cho biết, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, địa bàn phường còn 7 trường công lập (2 trường mầm non; 3 trường tiểu học; 2 trường THCS), với tổng số 4982 học sinh. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày trong năm học đạt 100%. Tổng số học sinh tham gia ăn bán trú là 3238, tỷ lệ gần 65%.

Dù vậy, các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường có diện tích nhỏ nên chưa bố trí được các phòng bộ môn, sân chơi... do vậy chưa được đánh giá công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Ông Lê Ngọc Hân cho biết, qua kết quả khảo sát thực tế, UBND phường Vĩnh Hội đã thống nhất danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn đủ điều kiện để cung cấp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường với 2 đơn vị là Công ty cổ phần TMDV Á Châu Đại Thắng và Công ty TNHH TMDV Thành Tiên Tiến.

"Chúng tôi luôn khuyến khích các thầy cô cán bộ quản lý trường học ăn bán trú cùng với học sinh để có đánh giá thực chất nhất về chất lượng bữa ăn bán trú", ông Lê Ngọc Hân nói.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủbuy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kiến nghị về cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo viên tiếp cận nhà ở xã hội là có cơ sở. Đoàn giám sát ghi nhận kiến nghị này để có kiến nghị với thành phố.

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Tuấn đề nghị các trường cần kỹ lưỡng khi tổ chức 2 buổi/ngày, tránh việc tổ chức hình thức để lấp đầy thời lượng, mà phải nghiên cứu tổ chức hiệu quả hướng đến quyền lợi học sinh. Đặc biệt cần hết sức kỹ lượng về dịch vụ giáo dục, cần đi cùng với chất lượng và công khai.

"Trong tổ chức hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, nhà trường cần suy nghĩ hướng đến đảm bảo công bằng giáo dục. Đơn cử như vấn đề máy lạnh, lớp có lớp không, làm sao để đảm bảo công bằng cho các em, đây là vấn đề đã được bàn bao năm nay.

Chúng tôi cũng đặt vấn đề cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giải bài toán này, phải làm sao không ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, giáo dục các em sự tự tin", ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông đề nghị các nhà trường chú chú trọng quan tâm công tác tư vấn tâm lý học sinh. Tăng cường nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trong học trò. Đẩy mạnh tuyên truyền để tăng sự đồng thuận của phụ huynh.