Cô Nguyễn Thị Lan Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức - đại diện duy nhất của tỉnh Phú Thọ được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc, đã xuất sắc giành giải Nhì với bài học “Chiến binh nhí phòng, chống ma túy”.

Cô Nguyễn Thị Lan Hương (đứng thứ 4 từ phải sang), giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Đức, xã Nguyệt Đức xuất sắc giành Giải Nhì tại hội thi.

Theo thể lệ, hội thi trải qua hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Ban tổ chức lựa chọn 30 sản phẩm xuất sắc ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vào vòng chung kết.

Tại giai đoạn 2, thí sinh trực tiếp trình bày bài dạy hoặc hoạt động giáo dục, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống chuyên môn trước ban giám khảo. Nội dung đánh giá tập trung vào kiến thức pháp luật, phương pháp tổ chức dạy học, kỹ năng sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ, học liệu số và năng lực xử lý các tình huống thực tiễn trong giáo dục phòng, chống ma túy.

Thành tích của cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo trong đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

Hội thi là hoạt động thiết thực triển khai Chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời lan tỏa các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong nhà trường.

Cũng trong tháng 11, tỉnh Phú Thọ đã có 2 học sinh đoạt giải Nhì và giải Khuyến khích cấp quốc gia tại Hội thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông năm 2026. Trong đó, Trường Tiểu học Nguyệt Đức vinh dự có em Nguyễn Phương Linh giành được giải Khuyến khích của Hội thi.