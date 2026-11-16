Giáo viên ngoài 50 tuổi bật khóc, tuyên bố từ chức ngay trong cuộc họp phụ huynh

Những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh một giáo viên chủ nhiệm ngoài 50 tuổi bật khóc trong cuộc họp phụ huynh tại một trường học ở Hồ Nam (Trung Quốc) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi quyết định từ chức ngay trước mặt phụ huynh, câu chuyện còn chạm đến nỗi lòng của nhiều người đang làm công tác giảng dạy.

Theo nội dung video, người thầy cho biết ông đã nộp đơn xin nghỉ việc sau một sự việc xảy ra vào ngày trước kỳ kiểm tra giữa kỳ. Trong giờ học, một số học sinh liên tục nói chuyện riêng, không chú ý nghe giảng dù đã được nhắc nhở nhiều lần, gây ảnh hưởng đến không khí học tập của cả lớp.

Trước tình trạng này, giáo viên yêu cầu những học sinh không tập trung ra ngoài lớp học. Tuy nhiên, các em không chấp hành mà còn tranh luận, cãi lại thầy. Sự việc khiến người giáo viên vốn đã chịu nhiều áp lực không giữ được bình tĩnh và bộc phát cảm xúc.

Ông kể rằng những học sinh ngồi trong lớp chỉ chứng kiến khoảnh khắc mình nổi giận dữ dội trên bục giảng. Trong khi đó, hai học sinh có mặt tại văn phòng mới thực sự chứng kiến cảnh ông suy sụp và bật khóc vì không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc.

Tại cuộc họp phụ huynh, người thầy cũng nghẹn ngào chia sẻ về những năm tháng gắn bó với công việc chủ nhiệm. Ông thường thức dậy từ hơn 5 giờ sáng để đến trường, kiên trì ở lại cho đến khi học sinh kết thúc tiết học cuối cùng mới ra về. Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.

Ông cho biết bản thân từng nghĩ sẽ tiếp tục gắn bó với công việc, hết năm này qua năm khác, không than trách, không cầu danh lợi, chỉ mong được đồng hành cùng học sinh cho đến ngày các em tốt nghiệp. Thế nhưng, người giáo viên cũng có giới hạn chịu đựng và không phải lúc nào cũng đủ sức vượt qua những áp lực trong nghề.

Đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Đáng chú ý, phần lớn bình luận thể hiện sự cảm thông dành cho người thầy, đặc biệt là những người từng trải qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường và chỉ thực sự hiểu được sự vất vả của giáo viên sau khi trưởng thành.

Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng khi còn đi học, không ít người từng cảm thấy khó chịu trước những lời nhắc nhở, trách phạt của thầy cô. Nhưng sau khi rời ghế nhà trường, họ mới nhận ra ngoài cha mẹ, những người thực sự dành nhiều tâm sức cho mình còn có các thầy cô giáo.

Nhiều người cũng cho rằng công việc của giáo viên chủ nhiệm không đơn giản chỉ là đứng lớp giảng bài. Họ phải quản lý cả một tập thể học sinh với tính cách, hoàn cảnh và khả năng tiếp thu khác nhau. Trong khi đó, giáo viên vẫn phải hoàn thành công việc chuyên môn, giải quyết các vấn đề phát sinh và duy trì mối liên hệ thường xuyên với phụ huynh.

Một số bình luận bày tỏ: Sự tận tâm của giáo viên cần được tôn trọng, nhưng không thể mặc định rằng họ phải một mình gánh vác mọi áp lực. Một người có thể quản lý tốt một đứa trẻ trong gia đình chưa chắc đã dễ dàng kiểm soát hàng chục học sinh với những tính cách khác nhau.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt câu hỏi về quyết định từ chức của người thầy khi ông đã ngoài 50 tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Một số người bày tỏ tiếc nuối nếu ông thực sự rời bỏ công việc sau từng ấy năm cống hiến. Dù vậy, đến thời điểm bài viết được đăng tải, chưa có thông tin chính thức làm rõ kết quả cuối cùng của quyết định này.

Đáng chú ý, câu chuyện không chỉ gây xúc động trong cộng đồng mạng mà còn khiến nhiều giáo viên tại Hàng Châu chú ý. Có giáo viên chia sẻ rằng họ từng đăng lại đoạn video lên trang cá nhân, nhưng sau đó lại âm thầm xóa đi. Theo họ, những tình huống tương tự không phải chuyện hiếm gặp trong môi trường giáo dục và đôi khi người trong cuộc chỉ biết tự tìm cách vượt qua.

Một hiệu trưởng trường trung học cơ sở tại Hàng Châu tiết lộ, ngay trong buổi chiều hôm đó, đã có hai giáo viên khối lớp 8 tìm đến phòng mình và bật khóc. Một người có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, người còn lại có khoảng 5 năm đứng lớp.

Nguyên nhân khiến hai giáo viên suy sụp xuất phát từ những tình huống khá quen thuộc: họ dành nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng, cố gắng truyền đạt kiến thức nhưng một số học sinh không chú ý, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến những bạn khác.

Vị hiệu trưởng kể về trường hợp một giáo viên Toán đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Để giúp học sinh hiểu rõ một bài toán hình học, thầy còn tự tay chuẩn bị giáo cụ minh họa. Tuy nhiên, một số em vẫn không chịu tập trung nghe giảng. Sau giờ học, người giáo viên trở về văn phòng và bật khóc, trong khi những học sinh bên ngoài lại cười đùa.

Theo vị hiệu trưởng, khó khăn lớn nhất của giáo viên đôi khi không nằm ở việc học sinh mắc lỗi, mà ở cảm giác bất lực khi không biết phải xử lý thế nào. Nhắc nhở, phê bình không mang lại hiệu quả rõ rệt, nhưng áp dụng hình thức kỷ luật lại có thể bị cho là quá nặng. Khi trao đổi với phụ huynh, đôi khi những vấn đề mà giáo viên xem là nghiêm trọng lại không được gia đình nhìn nhận đúng mức.

Một giáo viên tiểu học tại Hàng Châu cũng kể lại trải nghiệm của bản thân khi từng dành rất nhiều thời gian để uốn nắn một học sinh có tính cách hiếu động và những thói quen chưa tốt. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần kiên nhẫn khuyên bảo, tình hình vẫn không có chuyển biến.

Trong một lần trao đổi với phụ huynh, cô bất ngờ nhận ra mình đang rơi nước mắt. Nữ giáo viên chia sẻ rằng khi đã cố gắng hết sức nhưng học sinh không tiếp nhận, phụ huynh lại không thấu hiểu, người đứng lớp rất dễ rơi vào trạng thái hoài nghi chính bản thân mình.

Một giáo viên trung học cơ sở có nhiều năm kinh nghiệm và đang giữ vị trí quản lý tại trường cũng cho rằng áp lực của giáo viên hiện nay ngày càng phức tạp. Họ vừa phải duy trì kỷ luật lớp học, vừa lo ngại những phản ánh, khiếu nại từ phụ huynh. Điều này khiến không ít người, đặc biệt là giáo viên trẻ, cảm thấy khó khăn trong việc quản lý học sinh.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự cảm thông với người thầy, câu chuyện cũng nhận được góc nhìn khác từ một giáo viên đã có 35 năm làm công tác chủ nhiệm tại Hàng Châu.

Theo giáo viên này, việc thấu hiểu không nên chỉ xuất phát từ một phía. Giáo viên cần được tôn trọng, nhưng cũng phải học cách đặt mình vào vị trí của học sinh, nhất là những em có kết quả học tập chưa tốt và đang phải nỗ lực vượt qua từng tiết học.

Ông cho rằng học sinh mắc lỗi là điều khó tránh khỏi trong quá trình trưởng thành. Nhiệm vụ của giáo dục không chỉ là yêu cầu các em tuân thủ kỷ luật mà còn phải giúp các em nhận ra sai lầm và từng bước thay đổi.

Vị giáo viên cũng nhấn mạnh rằng việc thầy cô thức dậy từ sáng sớm, ở lại trường đến hết giờ học là trách nhiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên, học sinh cũng phải trải qua những ngày học tập liên tục với nhiều áp lực riêng. Các em có thể gặp khó khăn trong học tập, chịu áp lực thành tích hoặc có những cảm xúc chưa biết cách diễn đạt.

Vì vậy, ông cho rằng không thể chỉ nhìn hành động cãi lời của học sinh như nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự việc. Đằng sau phản ứng ấy có thể còn là những cảm xúc, sự ấm ức hoặc khó khăn mà người lớn chưa thực sự hiểu được.

Góc nhìn này mở ra một khía cạnh khác của câu chuyện: giáo dục không chỉ cần sự nghiêm khắc mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe và thấu hiểu từ cả hai phía.

Trước những tranh luận trái chiều, ông Chu Huệ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sự phát triển học sinh, Trưởng phòng Nghiên cứu xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục quận Củng Thự, Hàng Châu, đã chia sẻ một bài viết dài về câu chuyện.

Theo ông, sự việc khiến nhiều người xúc động, đồng cảm nhưng cũng có ý kiến cho rằng dù chịu tổn thương đến đâu, giáo viên không nên thể hiện cảm xúc như vậy trước phụ huynh.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung tranh luận quyết định từ chức đúng hay sai, hoặc cách người thầy bày tỏ cảm xúc có phù hợp hay không, ông cho rằng xã hội cần dành thêm sự quan tâm cho những áp lực mà giáo viên đang phải đối mặt.

Trong suy nghĩ của nhiều người, giáo viên chủ nhiệm luôn phải mạnh mẽ, trách nhiệm và có khả năng giải quyết mọi vấn đề. Họ vừa quản lý lớp học, tổ chức hoạt động, theo dõi kết quả học tập, giải quyết mâu thuẫn, bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa phải đáp ứng những yêu cầu từ phía phụ huynh.

Khi học sinh xảy ra vấn đề, phụ huynh thường tìm đến giáo viên chủ nhiệm đầu tiên. Khi lớp học có sự cố, nhà trường cũng trông đợi người đứng đầu tập thể giải quyết. Trong những mâu thuẫn giữa gia đình và nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thường là người trực tiếp đứng ra trao đổi, hòa giải.

Theo thời gian, những trách nhiệm ấy dường như khiến nhiều người mặc định giáo viên chủ nhiệm phải luôn có sự kiên nhẫn, sức lực và tinh thần không giới hạn.

Thế nhưng, họ cũng chỉ là những con người bình thường. Giáo viên có thể mệt mỏi, tổn thương, thất vọng và có những thời điểm cảm thấy bất lực. Họ có thể kiên định trên bục giảng nhưng lại âm thầm bật khóc khi trở về văn phòng. Họ có thể kiên nhẫn khuyên bảo học sinh nhiều lần nhưng vẫn có lúc cảm thấy mọi nỗ lực của mình không được ghi nhận.

Ông Chu Huệ cho rằng xã hội không thể vừa yêu cầu giáo viên luôn giữ được sự bình tĩnh, lý trí, vừa quên mất rằng họ cũng có cảm xúc, lòng tự trọng và giới hạn chịu đựng của riêng mình.

Câu chuyện về người thầy ngoài 50 tuổi vì thế không đơn thuần là một cuộc tranh luận xoay quanh việc học sinh cãi lời hay giáo viên mất bình tĩnh. Nó còn gợi lên vấn đề rộng hơn về áp lực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, cũng như cách xã hội nhìn nhận vai trò của người làm công tác giáo dục.

Giáo dục cần sự nghiêm khắc nhưng cũng phải có lòng bao dung. Học sinh cần được hướng dẫn để biết tôn trọng thầy cô, còn giáo viên cũng cần được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ đúng lúc.

Như thông điệp được ông Chu Huệ nhấn mạnh, điều quan trọng là xã hội không chỉ nhìn thấy sự tận tụy, mạnh mẽ của những người đứng lớp mà còn cần nhận ra cả những nỗi buồn, sự mệt mỏi và những phút yếu lòng phía sau bục giảng.

Bởi lẽ, tôn trọng giáo viên không chỉ là ghi nhận công sức của một cá nhân, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng đối với chính nghề giáo và những giá trị mà giáo dục mang lại.