Giáo viên nghề có thể được cấp chứng chỉ không qua khóa bồi dưỡng

Công nhận năng lực đã tích lũy

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 87/2026/TT-BGDĐT quy định khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành.

Giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng năng lực thực hành gắn với công nghệ và thực tiễn sản xuất. Ảnh minh họa do AI tạo

Khung chương trình thống nhất các yêu cầu tối thiểu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, thời lượng, cấu trúc mô-đun và nội dung bồi dưỡng. Chương trình tập trung rèn luyện kỹ năng cốt lõi, khả năng vận dụng quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống chuyên môn và hướng dẫn thực hành an toàn, hiệu quả.

Điểm mới đáng chú ý là cơ chế đánh giá trực tiếp và công nhận năng lực thực hành nghề đã được tích lũy.

Theo đó, nhà giáo hoặc người có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nếu có văn bằng chuyên môn phù hợp và ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy thực hành hoặc làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có thể đăng ký đánh giá trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện.

Người đạt yêu cầu qua Hội đồng đánh giá được công nhận và cấp Chứng chỉ năng lực thực hành nghề mà không bắt buộc tham gia khóa bồi dưỡng.

Quy định này tạo điều kiện công nhận kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp đã được tích lũy trong quá trình giảng dạy, lao động, sản xuất; đồng thời giúp người tham gia giảm thời gian và chi phí bồi dưỡng.

Đối với người phải tham gia khóa học, việc đánh giá được thực hiện theo chuẩn đầu ra của chương trình, chú trọng khả năng thực hành và vận dụng kiến thức vào hoạt động nghề nghiệp.

Tăng thực hành, gắn đào tạo với doanh nghiệp

Nội dung bồi dưỡng theo Thông tư mới cập nhật việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm chuyên dụng, an toàn thông tin và an ninh mạng trong hoạt động nghề nghiệp.

Các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát triển bền vững cũng được đưa vào chương trình. Hoạt động thực hành, thực tập và trải nghiệm công nghệ tại doanh nghiệp được ưu tiên nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức vào môi trường làm việc thực tế.

Sự tham gia của doanh nghiệp được thể hiện ngay từ khâu xây dựng và đánh giá chương trình. Hội đồng thẩm định chương trình và Hội đồng đánh giá năng lực phải có ít nhất một phần ba thành viên là chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người có kỹ năng nghề cao hoặc nghệ sĩ, nghệ nhân đang trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quy định này nhằm đưa yêu cầu của sản xuất, kinh doanh và sự thay đổi của công nghệ vào quá trình bồi dưỡng, đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy thực hành.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tự chủ xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình chi tiết, giáo trình, học liệu trên cơ sở khung chương trình thống nhất.

Dữ liệu về việc cấp và quản lý Chứng chỉ năng lực thực hành nghề phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp, phục vụ công khai, tra cứu và hậu kiểm.

Các khóa bồi dưỡng đã tuyển sinh hoặc khai giảng trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ theo chương trình đã được phê duyệt cho đến khi kết thúc khóa học.

Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng.