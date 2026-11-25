Cô Trần Thị Lành (thứ 2, phải sang), giáo viên môn Tin học, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) cùng học sinh trong một hoạt động STEM. Ảnh: THU HÀ.

Từ trăn trở trong giờ lên lớp

Trong quá trình giảng dạy, cô Trần Thị Lành, giáo viên môn Tin học, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) nhận thấy việc học lập trình qua những dòng mã lệnh còn khá trừu tượng, nhất là với học sinh nhỏ tuổi. Mong muốn khơi dậy niềm đam mê tin học và tinh thần sáng tạo của học sinh, cô cùng các em khảo sát thực tế, tìm hiểu những khó khăn khi tiếp cận lập trình.

Ý tưởng “Codeblock - Bộ công cụ hỗ trợ tư duy lập trình” ra đời, chuyển những câu lệnh khô khan thành các khối lệnh trực quan, kết hợp robot để học sinh tự tay lắp ghép, lập trình và trải nghiệm. Sản phẩm đã đạt giải Nhì vòng thi khu vực miền Trung tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.

Tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chuyển từ cách dạy thiên về truyền đạt sang tổ chức các hoạt động phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Để làm mới mỗi giờ học, bản thân cô phải dành nhiều thời gian tự học, cập nhật kiến thức về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), tham gia tập huấn và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Học sinh cũng chủ động tìm kiếm thông tin, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, biết phối hợp và kiên trì giải quyết vấn đề, cũng như dần biết vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Cũng với mong muốn giúp học sinh chủ động hơn trong học tập, cô Nguyễn Thị Dương, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Trà Mai (xã Nam Trà My) kiên trì tìm tòi phương pháp dạy tiếng Anh phù hợp với học sinh vùng cao. Thay vì chỉ sử dụng các tệp âm thanh truyền thống, cô xây dựng video trực quan để học sinh dễ hình dung nội dung.

Cuối mỗi bài học theo chủ đề (unit), cô tổ chức các bài tập dự án, khuyến khích học sinh dùng điện thoại thông minh quay video, xây dựng kịch bản và thực hành nói tiếng Anh về những chủ đề quen thuộc như ngôi nhà, thể thao, đời sống hằng ngày. Các sản phẩm được trình chiếu trên lớp để học sinh cùng xem, trao đổi và nhận xét.

Nhờ vậy, nhiều em dần vượt qua tâm lý rụt rè, ngại nói sai, mạnh dạn phát biểu và thực hành tiếng Anh.

Học sinh trải nghiệm STEM tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Ảnh: Đ.V

Tiếp cận công nghệ mới

Sự chủ động đổi mới của giáo viên cần được nuôi dưỡng trong môi trường có tinh thần học hỏi và chia sẻ.

Tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu), việc ứng dụng công nghệ được triển khai song song với đổi mới hoạt động dạy học, trong đó giáo viên được tạo điều kiện tiếp cận những công cụ mới để phục vụ chuyên môn.

Thầy Huỳnh Duy Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng cho biết, trường tổ chức các câu lạc bộ STEM cho học sinh các khối tham gia; đồng thời tập huấn giáo viên sử dụng AI trong xây dựng bài trình chiếu, thiết kế đề kiểm tra, làm video và trò chơi học tập. Hằng tháng, Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và công nghệ của trường tìm hiểu các công cụ mới, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phần mềm, hướng dẫn giáo viên khai thác AI theo yêu cầu chuyên môn.

Nhà trường kết nối các đơn vị cung cấp thiết bị để hỗ trợ chuyên môn, tổ chức hướng dẫn trực tuyến cho học sinh và phụ huynh. Công nghệ được đưa vào bài học gắn với quá trình hướng dẫn, thực hành và kiểm tra kết quả, thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu thiết bị hay phần mềm.

Hay tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, việc trang bị năng lực số và kiến thức AI cũng được triển khai theo hướng mở rộng đến nhiều môn học. Theo thầy Lê Mạnh Tấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ứng dụng AI không phải nhiệm vụ riêng của giáo viên Tin học. Nhà trường hướng dẫn đội ngũ sử dụng công cụ để thiết kế trò chơi học tập, xây dựng học liệu trực quan và hỗ trợ công việc chuyên môn.

Theo kế hoạch, trong năm học 2026 - 2027, mỗi bộ môn và khối lớp triển khai tối thiểu hai tiết dạy lồng ghép nội dung AI trong một học kỳ; tiến tới ít nhất 50% số tiết dạy thực hiện lồng ghép nội dung này từ năm học 2027 - 2028. Cách làm đặt ra yêu cầu mỗi giáo viên cần chủ động tìm hiểu kiến thức mới, đồng thời suy nghĩ cách đưa nội dung công nghệ vào bài giảng phù hợp với đặc thù môn học.

Theo ThS. Lê Vũ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), AI đang đặt ra yêu cầu thay đổi cả cách dạy và cách học. Giáo viên cần chuyển từ vai trò truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn học sinh biết khai thác, kiểm chứng thông tin, phân tích và phản biện.

Khi AI có thể hỗ trợ tạo ra nhiều sản phẩm học tập, điều quan trọng là giáo viên phải đánh giá được quá trình tư duy, khả năng vận dụng và dấu ấn sáng tạo của mỗi học sinh.