Giáo viên Mỹ thay đổi cách dạy và đánh giá học sinh trong kỷ nguyên AI

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Tại San Francisco, cô Tristen Chang, giáo viên môn văn lớp 6, đã loại bỏ hình thức giao bài luận về nhà từ năm ngoái và chuyển sang kiểm tra vấn đáp. Trong mỗi bài kiểm tra, cô đặt cho học sinh 15 câu hỏi về nhân vật, cốt truyện, chủ đề và phép ẩn dụ. Học sinh có thể hoàn thành phần trả lời chỉ trong vòng 5 phút.

“Công nghệ đã từng bước làm thay đổi hoạt động giảng dạy trong một thời gian dài, nhưng AI là sự thay đổi mạnh mẽ nhất. Mọi thứ đều bị đảo lộn”, Chang nói.

Không chỉ cô Chang, hầu hết các giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Mỹ cũng đang xem xét lại cách đánh giá kết quả học tập. Theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với 12 giáo viên và chuyên gia giáo dục trên khắp nước Mỹ, khi AI ngày càng phổ biến, nhiều giáo viên đã giảm bài tập về nhà, tăng thời lượng viết và thảo luận tại lớp, đồng thời thiết kế lại bài tập để đánh giá quá trình tư duy của học sinh thay vì chỉ xem xét câu trả lời cuối cùng.

Đưa việc học trở lại lớp học

Khi học sinh có thể dễ dàng tiếp cận các chatbot AI trên điện thoại và máy tính xách tay, nhiều giáo viên đang đưa các hoạt động học tập trở lại lớp học, tăng cường viết bài, hướng dẫn trực tiếp và kiểm tra trực tiếp.

Rusty Shabe, giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở tại San Francisco cho biết, học sinh thường tìm đến AI khi làm bài ở nhà. Để hạn chế tình trạng này, ông dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động viết tại lớp. Chẳng hạn, ông dành cả tháng để hướng dẫn học sinh lớp 7 hoàn thành một bài luận.

Bobson Wong, giáo viên toán trung học phổ thông tại New York, cũng giảm số lượng câu hỏi bài tập về nhà và tăng thời gian thực hành tại lớp để theo dõi sát hơn cách học sinh giải quyết vấn đề.

“AI chắc chắn đã thay đổi không chỉ cách học sinh học toán mà cả cách tôi giảng dạy”, ông Wong nói.

Trong môn toán, AI có thể giải bài tập và trình bày đầy đủ các bước thực hiện. Vì vậy, ông Wong yêu cầu học sinh giải thích phương pháp giải nào các em thích hơn và lý do lựa chọn.

Tác động của AI đối với việc học vẫn đang được tranh luận. Dù vậy, AI đang trở thành công cụ quen thuộc trong giáo dục. Khảo sát của tổ chức nghiên cứu RAND năm 2025 cho thấy phần lớn học sinh và giáo viên các môn tiếng Anh, toán và khoa học tại Mỹ được khảo sát cho biết họ sử dụng AI cho công việc học tập và giảng dạy.

Một số giáo viên cho rằng cách tốt nhất để hạn chế sự phụ thuộc vào AI là tránh những câu hỏi có thể dự đoán trước. Do AI có khả năng trả lời tốt các câu hỏi thông thường về nhân vật và cốt truyện, giáo viên bắt đầu yêu cầu học sinh đưa ra những cách diễn giải khác với quan điểm phổ biến.

“Tôi cố gắng hết sức để xây dựng những câu hỏi mà, ít nhất ở thời điểm hiện tại, AI vẫn chưa thể trả lời một cách hoàn hảo”, Pian Rockfeld, giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông tại khu Bronx, New York, cho biết.

Đối với một số giáo viên, sự xuất hiện của AI đang thúc đẩy xu hướng xem xét lại việc sử dụng công nghệ trong lớp học. Họ chuyển dần khỏi màn hình máy tính, yêu cầu học sinh quay lại với vở ghi, bút giấy và các dự án thực hành.

Dạy học sinh sử dụng AI có trách nhiệm

Dù lo ngại việc học sinh lạm dụng công nghệ, một số giáo viên vẫn chủ động sử dụng AI như công cụ hỗ trợ giảng dạy. Theo họ, AI có thể giúp tìm kiếm bài báo về một chủ đề cụ thể hoặc tạo hình ảnh cho các bài thuyết trình.

Michael Zagari, giáo viên môn khoa học xã hội tại một vùng ngoại ô thành phố New York, sử dụng AI để điều chỉnh từ vựng trong các tài liệu lịch sử cho phù hợp với những trình độ đọc khác nhau của học sinh. Ông cũng dùng công cụ này để rút gọn bài báo, giúp đưa nội dung vào các tiết học.

Zagari khuyến khích học sinh sử dụng AI để bắt đầu các dự án nghiên cứu. Ông cho rằng việc học cách đưa ra yêu cầu hiệu quả cho AI cũng giúp các em phát triển tư duy phản biện.

Trong khi đó, các hệ thống trường học tại Mỹ vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó với AI. Một số trường muốn tích hợp công nghệ này vào lớp học, số khác muốn hạn chế sử dụng, còn nhiều trường lựa chọn cách tiếp cận ở giữa. Điều đó khiến không ít giáo viên phải tự tìm cách thích nghi.

Đối với Zagari, việc AI tiếp tục hiện diện trong đời sống khiến giáo dục cần chuyển từ cách tiếp cận chỉ tập trung hạn chế công nghệ sang hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ này đúng cách.

“AI sẽ không biến mất. Chúng ta cần dạy học sinh về trách nhiệm công dân trong việc sử dụng AI, cũng giống như cách chúng ta từng dạy các em sử dụng Internet có trách nhiệm”, ông nói.