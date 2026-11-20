Thầy giáo Nguyễn Thanh Bách, giáo viên Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOET

Có hơn 8 năm gắn bó tại Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn, thầy giáo Nguyễn Thanh Bách chia sẻ, bản thân luôn tâm niệm, giá trị của người thầy không nằm ở vị trí công tác, mà ở trách nhiệm, sự tận tâm, say mê, tâm huyết và những điều tốt đẹp nhất tất cả vì học trò thân yêu.

Thấu hiểu những vất vả của giáo viên công tác ở địa bàn miền núi, biên giới, tại buổi gặp mặt, thầy giáo Nguyễn Thanh Bách mong muốn Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non công tác tại vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Thầy giáo Thanh Bách đề xuất Chính phủ và Quốc hội quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và chất lượng.

Cùng với đó, nam giáo viên cũng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM phù hợp với thực tiễn.

Trong suốt hơn hai mươi năm làm quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội luôn trăn trở về việc đổi mới của nhà trường nhưng chưa có nguồn giáo viên dạy các bộ môn bằng tiếng Anh.

"Nhiều giáo viên trình độ Tiếng Anh còn thấp hơn so với trình độ của học sinh nên việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người thầy là một vấn đề thiết yếu, cần xây dựng khung năng lực giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế", cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOET

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy cho rằng cần tăng cường năng lực tự học, tự điều chỉnh và sống lành mạnh trên môi trường số cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đề xuất cần sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn - sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung một chiếc khiên bảo vệ và dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trung tá Võ Minh Cảnh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II cho biết, trong kỷ nguyên mà khoa học, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thách thức an ninh không còn giới hạn bởi biên giới địa lý hay không gian truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác giáo dục, đào tạo Công an nhân dân.

Trung tá Võ Minh Cảnh, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOET

Là một giảng viên trực tiếp đứng lớp, từng có hai năm gắn bó với địa bàn biên giới, càng thấm thía rằng tri thức chỉ thực sự có sức sống khi được kiểm nghiệm bằng thực tiễn. Những trải nghiệm ấy thôi thúc thầy giáo Võ Minh Cảnh không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng tình huống mô phỏng để đưa thực tiễn nghiệp vụ vào từng bài học.

Với trách nhiệm là nhà quản lý giáo dục và là đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy giáo Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho rằng, giáo dục nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức.

Thầy giáo Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Đại biểu Quốc hội khóa XVI nêu trao đổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOET

Từ thực tiễn công tác, thầy giáo Võ Thanh Tùng kiến nghị tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, xem đây là yếu tố quyết định chất lượng và tương lai của giáo dục. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học và đầu tư có trọng tâm cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, cần gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, cơ chế đặt hàng nghiên cứu và đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ; tạo điều kiện để các đại học vùng phát huy thế mạnh liên ngành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của vùng và đất nước.