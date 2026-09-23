Giáo viên mới vào trường công không còn tập sự: Lương và quyền lợi thay đổi thế nào?

Quy định này chấm dứt thời gian tập sự 9 tháng đối với giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng và 12 tháng đối với giáo viên phổ thông có trình độ đại học.

Trước đây, thời gian tập sự đối với giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng là 9 tháng. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Trước đây, trong thời gian tập sự, giáo viên được hưởng 85% mức lương bậc 1 theo hệ số lương của chức danh nghề nghiệp; thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Việc bỏ chế độ tập sự giúp giáo viên trẻ được bố trí vào vị trí chính thức và hưởng đầy đủ hơn các quyền lợi gắn với vị trí việc làm ngay từ khi bắt đầu công tác, qua đó góp phần giảm áp lực kinh tế trong giai đoạn đầu bước vào nghề.

Đồng thời, chính sách mới cũng đặt ra yêu cầu giáo viên phải chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí được tuyển dụng.

Việc không còn chế độ tập sự không đồng nghĩa với việc giáo viên mới không cần được hướng dẫn. Các cơ sở giáo dục vẫn cần quan tâm hỗ trợ, bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên mới làm quen với môi trường công tác, nâng cao năng lực nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vai trò của tổ chuyên môn, giáo viên có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý các tình huống sư phạm vì vậy vẫn rất cần thiết.

Đối với những giáo viên đang thực hiện chế độ tập sự, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP cũng có quy định chuyển tiếp. Từ ngày 1-7-2026, người đang tập sự được xếp lương vào bậc nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm được tuyển dụng và không tiếp tục thực hiện chế độ tập sự theo quy định trước đây.

Chính sách này đồng thời chuyển trọng tâm sang yêu cầu giáo viên đáp ứng năng lực nghề nghiệp ngay từ khi được tuyển dụng, trong khi nhà trường tiếp tục có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên mới phát triển chuyên môn.