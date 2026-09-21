Giáo viên mầm non ở lại trường, đội đèn dọn vệ sinh sau lũ đón trẻ

Hơn 1 tháng 2 lần dọn đồ chạy lũ

Chiều 21/9, trao đổi với Người Đưa Tin, bà Hoàng Thị Loan, Hiệu trưởng Trường mầm non Thành Vinh, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, Trường có điểm chính và điểm lẻ (Phân hiệu Thành Mỹ); điểm lẻ nằm cạnh sông Bưởi, đến mùa mưa lũ, nước sông dâng cao nên thường xuyên bị ngập.

Trước mùa mưa lũ, trường đã xây dựng kế hoạch, phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh và tài sản của nhà trường. Khi lũ vào, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên trực tại trường để có phương án xử lý.

Khi nước rút, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả điểm chính không bị ngập) về điểm lẻ, cùng với phụ huynh, quân sự, công an… tập trung dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn để chuẩn bị đón trẻ.

Phân hiệu Thành Mỹ (Trường mầm non Thành Vinh) bị ngập sâu trong trận mưa lũ vừa qua.

Tối thứ 6 (ngày 18/9), khi nước rút, giáo viên Trường mần non Thành Vinh ở lại trường dọn dẹp vệ sinh.

"Hơn một tháng, chúng tôi đã phải 2 lần dọn đồ chạy lũ. Đối với vùng lũ, khi nước rút tới đâu thì phải tập trung dọn dẹp, vệ sinh tới đó. Nếu không làm kịp thời thì bùn đất sẽ bám vào tường rất khó vệ sinh, và nguồn nước thau rửa gặp nhiều khó khăn. Tối thứ 6 vừa rồi, các cô ở lại trường buổi tối để tranh thủ dọn dẹp khi nước rút", bà Loan cho hay.

Theo bà Loan, dù nước rút, công tác vệ sinh, khử khuẩn đã hoàn thành, nhưng trường bị ngập sâu, tường ngấm nước đang ẩm nên trường sẽ đón trẻ trở lại vào sáng 22/9.

Cô Thanh, giáo viên mầm non phân hiệu Thành Mỹ chia sẻ, trận mưa lũ vừa qua, cô và các giáo viên được phân công luân phiên trực tại trường. Nước rút, các cô giáo cùng với phụ huynh ... cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh phòng học, sân trường.

Giáo viên, phụ huynh Trường mầm non Thành Vinh dọn dẹp vệ sinh sau lũ chuẩn bị đón trẻ.

"Thứ 6 tuần trước nước rút nên chúng tôi ở lại trường buổi tối, đội đèn để dọn dẹp. Vệ sinh mùa lũ khác với công việc khác, nước rút tới đâu phải có người thường trực dọn tới đó, nếu không bùn đất đọng lại rất khó làm", cô Thanh chia sẻ.

"Đã làm là làm thực chất, làm dứt điểm từng địa bàn"

Xã Nông Cống là một trong những địa phương của tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo thống kê, xã Nông Cống có 1.524 hộ bị ngập lụt, hàng trăm ha hoa màu bị lũ nhấn chìm.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã còn 5-6 xã nước vẫn chưa rút hết. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh môi trường; các trường học được ưu tiên trước để đón học sinh tới lớp.

Xã Nông Công có hơn 1.524 hộ bị ngập trong trận lũ vừa qua.

Ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão.

Trận mưa lũ vừa xảy ra khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra ngập, sạt lở, hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Tại buổi phát động, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ 3 nguy cơ cần tập trung xử lý ngay sau mưa lũ, gồm: ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do cống rãnh, kênh mương bị bùn đất, rác bồi lấp và thiệt hại nông sản do người dân không kịp thu hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức khắc phục phải thực chất, không chạy theo hình thức. Các xã, phường không tổ chức lễ phát động riêng mà ngay sau lễ phát động cấp tỉnh phải bắt tay vào từng phần việc cụ thể trên địa bàn. Đã làm là làm thực chất, làm dứt điểm từng địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão (Ảnh: BTG TU Thanh Hóa).

Thực hiện khơi thông dòng chảy tại phường Hạc Thành sau mưa lũ (Ảnh: BTG TU Thanh Hóa).

Kết quả không được đo bằng số buổi ra quân hay số người tham gia mà phải được thể hiện bằng số tuyến cống được khơi thông, số điểm ngập được xử lý, khối lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được hỗ trợ thu hoạch và số học sinh trở lại trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với từng điểm ngập. Phải làm rõ vì sao ngập, ai chịu trách nhiệm xử lý và xử lý xong trước ngày nào. Sau lũ mà để xảy ra ổ dịch thì trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền xã, phường và ngành y tế trên địa bàn đó.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/9, các địa phương phải hoàn thành khơi thông cống rãnh tại các khu dân cư từng bị ngập; riêng đô thị Thanh Hóa phải hoàn thành xử lý toàn bộ 24 điểm ngập thường xuyên. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.