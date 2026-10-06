Giáo viên mầm non dạy trẻ khuyết tật được tính thời gian quy đổi thế nào?

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mới đây nhận được thắc mắc của công dân liên quan đến chế độ làm việc và thời gian quy đổi đối với giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật.

Cụ thể, năm học 2025-2026, bà Bùi Thị Trúc Linh (Vĩnh Long) giảng dạy tại lớp mầm non có 2 trẻ khuyết tật mức độ đặc biệt nặng, đều có giấy và có lập kế hoạch giáo dục cá nhân.

Theo quy định, đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định; trong đó, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định về giờ dạy của giáo viên, đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Cô giáo và các bé mầm non trong một giờ hoạt động tại lớp. Ảnh minh hoạ

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 4 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, trong đó cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

Ngoài ra, theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo công thức tính bằng tiền lương 1 giờ dạy của giáo viên nhân với 0,2 và nhân với tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật.

Bà Linh dạy lớp 2 buổi, tính ra là 6 giờ dạy trẻ khuyết tật và đặt câu hỏi có được tính dạy thêm giờ không, hay được tính vào giờ thực tế dạy trẻ.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: Việc quy đổi thời gian làm việc đối với giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Theo đó, thời gian được tính thêm do có trẻ khuyết tật trong lớp là thời gian quy đổi để tính khối lượng công việc của giáo viên, nhằm bù đắp cho các hoạt động chuẩn bị, hỗ trợ và chăm sóc trẻ khuyết tật, không phải là giờ dạy thêm giờ.

Đối với trường hợp lớp học có 2 trẻ khuyết tật có đầy đủ hồ sơ xác nhận theo quy định thì giáo viên được tính thêm thời gian quy đổi tương ứng. Tổng thời gian làm việc được xác định trên cơ sở thời gian trực tiếp giảng dạy kết hợp với thời gian quy đổi do thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật theo quy định của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT.