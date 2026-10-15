Giáo viên lớp 1 bật khóc vì kiệt sức khi dạy 34 học sinh

Carol Fernandez, giáo viên lớp 1 tại bang New York (Mỹ), thường chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và quản lý lớp học trên TikTok. Trong một video mới đây, cô bật khóc khi kể về áp lực dạy 34 học sinh 6-7 tuổi mỗi ngày.

Fernandez cho biết cô đã đắn đo trước khi đăng video vì rất yêu nghề, không muốn mọi người hiểu lầm rằng mình không còn muốn dạy học. “Tôi thực sự yêu nghề dạy học. Nhưng trên thực tế, nghề này cũng có thể khiến người ta kiệt sức và đau lòng”, cô nói với trang Upworthy.

Theo Fernandez, người chưa từng đứng lớp khó hình dung hết áp lực của nghề giáo. Truyền đạt kiến thức chỉ là một phần công việc; giáo viên còn phải hướng dẫn, tương tác và duy trì sự tập trung của hàng chục học sinh suốt ngày học.

“Bạn vẫn phải gạt những suy nghĩ và vấn đề cá nhân sang một bên để dồn hết sức lực cho học sinh. Tôi thực sự đã quá mệt rồi”, cô chia sẻ.

Điều khiến cô buồn lòng hơn cả là nhiều học sinh gặp khó khăn trong học tập. Fernandez cho biết cô rất quan tâm đến các em và đã cố gắng hết sức để hỗ trợ học sinh trên lớp.

Cô giáo Carol Fernandez bật khóc khi chia sẻ về cảm giác kiệt sức sau ngày dài dạy học sinh lớp 1. Ảnh: Chụp màn hình video/Upworthy

Giáo viên này cho biết, các học sinh lớp 1 của mình đang học nhận diện từ và tập đọc theo yêu cầu của chương trình, nhưng có vẻ phụ huynh chưa quan tâm đúng mức tới việc cho con luyện tập thêm ở nhà. Trong bài đánh giá gần đây, chỉ một trong số 34 học sinh của lớp cô đạt yêu cầu.

“Khi trực tiếp đứng lớp, đôi lúc bạn cảm thấy sợ hãi rồi bắt đầu tự hỏi liệu vấn đề có phải do mình hay không. Tôi kiệt sức. Hôm nay, tôi chẳng còn chút năng lượng nào. Tôi chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà. Suốt hai tháng qua, tôi cứ liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Hôm nay, cơ thể như đang nhắc tôi: ‘Carol, cô cần dừng lại. Cô cần... tôi cũng không biết nữa’”, cô nói.

Áp lực nghề giáo không phải ai cũng hiểu

Fernandez cho biết cô từng nhận những bình luận cho rằng mình thường chỉ ngồi giảng bài, nói quá to hoặc tương tác quá nhiều với học sinh. Cô phản bác rằng những video ngắn không thể phản ánh hết áp lực của một ngày đứng lớp với 34 trẻ nhỏ.

“Bạn có biết giữ cho 34 đứa trẻ tập trung suốt cả ngày khó đến mức nào không? Tôi phải nói đủ lớn để các em nghe thấy, phải di chuyển liên tục, thay đổi giọng nói, lúc to, lúc nhỏ. Có những ngày tôi thích làm những việc đó, nhưng duy trì như vậy mỗi ngày thực sự rất mệt”, cô chia sẻ.

Một người dùng mạng kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học, họ từng dạy thay tại một lớp 1 trong hai ngày. Dù sau này chủ yếu dạy học sinh lớn tuổi hơn, người viết vẫn nhớ cảm giác kiệt sức ngay từ giữa ngày đầu tiên. Năng lượng cần bỏ ra để dạy trẻ nhỏ nhiều hơn hẳn những gì họ từng hình dung.

Nhiều giáo viên cũng rơi vào tình trạng tương tự

Dưới video của Fernandez, nhiều giáo viên chia sẻ rằng tình trạng kiệt sức sau mỗi ngày đứng lớp không hiếm gặp. Một người cho biết ngày nào cũng trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi; một giáo viên khác kể từng phải điều trị nội trú do vấn đề sức khỏe tâm thần.

Một người đã nghỉ hưu sớm hai năm cho biết bản thân vẫn đang hồi phục sau những ảnh hưởng của chứng lo âu đối với cả tinh thần lẫn thể chất.

Trong khi đó, một giáo viên có 26 năm kinh nghiệm chọn quay lại dạy thay vài giờ mỗi ngày sau khi nghỉ hưu, tự quyết định khối lớp và số ngày làm việc. Dù chỉ dạy hai giờ, đôi khi người này vẫn cần ngủ một giấc dài để hồi phục.

“Các bạn hãy chăm sóc bản thân mình”, người này nhắn nhủ.

Chia sẻ về những khó khăn của nghề giáo, Fernandez cho rằng một người có thể rất yêu công việc nhưng vẫn cảm thấy quá tải trước những áp lực đi kèm. Hai điều này hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

“Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp những giáo viên khác cảm thấy họ không đơn độc”, cô nói.

Theo Fernandez, bên cạnh sự động viên, giáo viên cần được cải thiện điều kiện làm việc và có thêm nguồn lực để hỗ trợ học sinh. Cô mong câu chuyện của mình giúp mọi người hiểu hơn những áp lực mà giáo viên phải đối mặt mỗi ngày, từ đó có thêm sự cảm thông và chia sẻ với những người đang miệt mài đứng lớp.