Giáo viên lo mất cơ hội thăng hạng, Sở GD&ĐT TPHCM nói gì?

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Tiền Phong, một nhóm giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập cho biết họ đã gửi đề nghị UBND TPHCM, Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ cho biết thông tin về thời gian xét thăng hạng chức danh nhà giáo năm 2026 để chủ động chuẩn bị hồ sơ.

Khi Sở GD&ĐT TPHCM ban hành Kế hoạch 6235 ngày 29/6, dự kiến tổ chức xét thăng hạng trong quý IV/2026, cô Bùi Thị Loan, giáo viên một trường tiểu học ở xã Tân Vĩnh Lộc, cùng nhiều đồng nghiệp bắt đầu chuẩn bị hồ sơ. Đến ngày 5/10, Sở có công văn yêu cầu rà soát số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo để xây dựng đề án. Cô Loan cho biết các giáo viên phấn khởi vì thấy kế hoạch đã có bước triển khai cụ thể.

Tuy nhiên, theo cô Loan, đến đầu tháng 11, trường cô vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về rà soát nhu cầu, lập danh sách giáo viên đủ điều kiện và chuẩn bị hồ sơ. Ngày 8/11, cô gửi kiến nghị đến UBND TPHCM, Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ, mong được biết khi nào cơ sở phải hoàn tất rà soát và giáo viên có thể nộp hồ sơ.

Cô Loan đã công tác hơn 11 năm, hiện hưởng hệ số lương 3,0. Gia đình có hai con nhỏ, đang ở nhà trọ và còn lo cho cha mẹ già. Chồng cô làm việc tại công ty ban ngày, buổi tối chạy Grab để kiếm thêm thu nhập. “Tôi mất ăn mất ngủ bữa giờ”, cô Loan chia sẻ khi nói về mong muốn được dự xét trong đợt này.

Tương tự, ở phường Phú Mỹ, cô H.N.T., giáo viên THCS, đã công tác 23 năm, hiện giữ hạng III, bậc 8, hệ số lương 4,65. Cô từng làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, có hơn 10 năm bồi dưỡng học sinh giỏi với học sinh đạt giải cấp tỉnh hằng năm. Cô cũng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và từng nhận bằng khen cấp tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Điều cô mong mỏi sau nhiều năm công tác là có cơ hội được xét lên hạng II.

Nhóm giáo viên gửi kiến nghị đến Báo Tiền Phong mong sớm có lịch nhận hồ sơ. Họ lo thời gian chuẩn bị sẽ thu hẹp khi đã bước vào quý IV, trong khi thời hạn chuyển tiếp đối với các đề án, kế hoạch đủ điều kiện theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP kết thúc vào ngày 31/12.

Hoàn thành xét thăng hạng trước 15/12

Trả lời Báo Tiền Phong ngày 12/11, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sau khi thực hiện việc thuyên chuyển nhà giáo và sắp xếp mạng lưới trường công lập, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan rà soát số lượng, cơ cấu chức danh nhà giáo theo vị trí việc làm.

Một số địa phương vẫn đang xử lý tình trạng dôi dư sau sắp xếp và chưa hoàn tất phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sở dự kiến hoàn tất xây dựng đề án trong tháng 11. Theo thông tin cập nhật, Sở cho biết đã xây dựng đề án và đề xuất UBND TPHCM, thông qua Sở Nội vụ, phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng cho từng cơ sở giáo dục công lập.

Sau khi UBND thành phố phê duyệt chỉ tiêu, Sở GD&ĐT, UBND xã, phường, đặc khu và người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập sẽ tổ chức xét theo thẩm quyền. Sở dự kiến hoàn thành việc xét thăng hạng trước ngày 15/12/2026.

Với giáo viên tiểu học và THCS công lập, việc xét thăng hạng theo quy định chuyển tiếp thực hiện lên hạng liền kề, từ hạng III lên hạng II hoặc từ hạng II lên hạng I. Điều kiện dự xét: -Từ hạng III lên hạng II: Đã được bổ nhiệm hạng III và giữ hạng này hoặc tương đương đủ 9 năm, không tính thời gian tập sự. Một số trường hợp có bằng thạc sĩ đáp ứng tiêu chuẩn được áp dụng mốc 6 năm. Trong thời gian giữ hạng, giáo viên phải có 3 năm công tác liền kề trước năm dự xét được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. -Từ hạng II lên hạng I: Đã được bổ nhiệm hạng II và giữ hạng này hoặc tương đương đủ 6 năm. Trong thời gian giữ hạng, giáo viên phải có 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, giáo viên còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và các điều kiện liên quan đến kỷ luật. Thời gian giữ hạng được tính đến hạn cuối nộp hồ sơ. Kết quả xét còn phụ thuộc chỉ tiêu được phê duyệt.