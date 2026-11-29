Cô Lưu Thị Thu Hà đoạt giải Ba hội thi “Chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy” cấp toàn quốc năm 2026

Hội thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11 tại Đại học Cần Thơ.

Tham gia hội thi, cô Lưu Thị Thu Hà mang đến sản phẩm “Lá chắn an toàn - Em nói không với ma túy”. Sản phẩm của cô là 1 trong 10 bài dự thi cấp tiểu học được lựa chọn từ các địa phương trên cả nước để bước vào vòng thi trực tiếp.

Cô Hà (thứ 4 từ trái sang) nhận giải thưởng

Tại vòng thi này, các thí sinh phải trình bày bài dạy hoặc hoạt động giáo dục trong thời gian tối đa 20 phút, đồng thời trả lời câu hỏi và xử lý tình huống chuyên môn trước Ban Giám khảo. Nội dung đánh giá không chỉ chú trọng kiến thức khoa học, pháp luật mà còn đề cao phương pháp sư phạm, khả năng tương tác, ứng dụng công nghệ và tính thiết thực của sản phẩm.

Đoàn tham gia hội thi tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức

Vượt qua các vòng thi, cô Hà xuất sắc giành giải Ba, góp phần ghi dấu ấn của ngành giáo dục Lâm Đồng tại sân chơi chuyên môn cấp quốc gia.

Trước đó, tại hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh THCS, THPT toàn quốc năm 2026, em Nguyễn Dương Phương Linh, học sinh lớp 9/3, Trường Tiểu học và THCS Thạnh Mỹ (xã Đơn Dương) cũng xuất sắc giành giải Nhì.

2 thành tích ở sân chơi dành cho giáo viên và học sinh góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo trong giáo dục phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ bản thân cho học sinh, hướng đến môi trường học đường an toàn, lành mạnh.