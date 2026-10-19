Giáo viên làm chủ công nghệ để đổi mới lớp học

Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ hoạt động công nghệ số tại nhà trường.

Nâng cao năng lực số từ đội ngũ giáo viên

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là đơn vị luôn chú trọng việc nâng cao năng lực công nghệ của đội ngũ giáo viên gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc tự học, xây dựng bài giảng tương tác và thực hiện các sáng kiến tại đây đã giúp thầy cô từng bước đưa công nghệ vào hoạt động học tập của học sinh.

Năm 2026, nhà trường có 43 giáo viên được vinh danh Chuyên gia giáo dục Microsoft Elevate của Tập đoàn Microsoft sau khi vượt qua các vòng đánh giá. Kết quả này ghi nhận quá trình giáo viên rèn luyện năng lực công nghệ, đổi mới tư duy sư phạm và xây dựng hồ sơ về những sáng kiến trong giảng dạy.

Việc được ghi tên trên bản đồ giáo viên sáng tạo toàn cầu là sự ghi nhận đối với những nhà giáo tích hợp công nghệ vào dạy học. Với Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, kết quả của 43 thầy cô gắn với định hướng khuyến khích tự học, đổi mới sáng tạo của Ban Giám hiệu.

Từ định hướng đó, giáo viên không chỉ học cách sử dụng công cụ mà còn tìm cách vận dụng vào bài giảng, tổ chức hoạt động và hỗ trợ học sinh. Năng lực số của người thầy vì thế được gắn với công việc chuyên môn, hướng tới nâng cao hiệu quả dạy và học.

Đổi mới bắt đầu từ việc giáo viên sẵn sàng học hỏi và thay đổi cách tổ chức lớp học. Khi làm chủ công nghệ, thầy cô có thêm điều kiện thiết kế nhiệm vụ để học sinh tương tác, khám phá và giải quyết vấn đề.

Tự học để đưa công nghệ vào bài giảng

Để tham gia mạng lưới quốc tế, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ trải qua nhiều tháng kết hợp công việc giảng dạy với nghiên cứu, tự học công nghệ. Ngoài giờ đứng lớp, các thầy cô dành thời gian tìm hiểu công cụ, trao đổi với đồng nghiệp và hoàn thiện các sáng kiến.

Quá trình này tập trung vào ba nội dung: làm chủ công nghệ mới; ứng dụng vào lớp học; chuẩn hóa hồ sơ năng lực quốc tế. Giáo viên sử dụng các công cụ của Microsoft như Teams, OneNote, Flip, Minecraft Education cùng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế bài giảng tương tác.

Từ việc học công cụ, thầy cô chuyển sang tổ chức các tiết học có hoạt động khám phá, trải nghiệm. Học sinh được tương tác, chủ động giải quyết vấn đề và phát triển tư duy số. Công nghệ được đưa vào bài giảng gắn với những nhiệm vụ học tập cụ thể.

Để hoàn thiện hồ sơ gửi Microsoft, giáo viên xây dựng các dự án giáo dục thực nghiệm, phân tích tác động sư phạm và bảo vệ các sáng kiến đổi mới. Quá trình chuẩn bị hồ sơ gắn với việc xem xét cách ứng dụng công nghệ và tác động đối với hoạt động dạy học.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ là một trong số 43 nhà giáo được vinh danh Chuyên gia giáo dục Microsoft Elevate.

“6 năm liên tiếp được ghi tên vào bản đồ giáo viên sáng tạo toàn cầu của Microsoft không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà là một hành trình cố gắng bền bỉ cùng tập thể Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác tối đa công nghệ số và các công cụ học tập thông minh vào môn Tiếng Anh, giúp các em tự tin giao tiếp, biến việc học ngoại ngữ thành trải nghiệm mở ra thế giới thực tế và hào hứng mỗi ngày”, cô Bùi Thu Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, cho biết.

Phía sau kết quả được ghi nhận là những buổi tự học ngoài giờ và trao đổi bài giảng giữa đồng nghiệp. Việc khắc phục khó khăn kỹ thuật, thử nghiệm công cụ và điều chỉnh cách dạy đòi hỏi giáo viên kiên trì, đồng thời duy trì nhiệm vụ chuyên môn trên lớp.

Gắn đổi mới với việc học của từng em

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, việc đưa AI và môi trường giả lập vào giảng dạy hướng tới hỗ trợ học sinh theo khả năng tiếp thu. Công nghệ phát huy vai trò khi giáo viên biết lựa chọn, sử dụng để tổ chức hoạt động học tập phù hợp.

Mỗi học sinh có nhịp độ tiếp thu và năng lực nhận thức khác nhau. Các công cụ số hỗ trợ giáo viên theo dõi, đánh giá và giúp đỡ từng em trong quá trình học. Cùng với tiếp thu kiến thức, học sinh được rèn tư duy độc lập, giải quyết vấn đề và thích ứng với việc sử dụng công nghệ.

“Từ khi các thầy cô đổi mới sáng tạo, mỗi ngày đến lớp với chúng em đều ngập tràn niềm vui. Các bài học không còn khô khan mà trở nên sinh động với nhiều trò chơi tương tác, video và ứng dụng công nghệ hiện đại. Nhờ đó, em hiểu bài nhanh hơn, tự tin hơn trong làm việc nhóm và học thêm được rất nhiều kỹ năng công nghệ bổ ích cho tương lai”, em Nguyễn Bách Gia Hưng, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, chia sẻ.

Từ quá trình tự học của giáo viên đến những thay đổi trong lớp học, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đã hướng tới gắn bồi dưỡng đội ngũ với nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiệm vụ tiếp theo là duy trì, phát huy các sáng kiến và lan tỏa kinh nghiệm tới các trường trong khu vực.