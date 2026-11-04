Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư Đoàn thanh niên có được giảm định mức tiết dạy?

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* Trả lời: Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT, đối với nhiệm vụ đã được hưởng tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì thời gian thực hiện nhiệm vụ đó không được quy đổi ra tiết dạy hoặc giảm định mức tiết dạy để tính tiền lương dạy thêm giờ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định các nhiệm vụ theo quy định tại Chương III Thông tư này, đồng thời loại trừ một số nhiệm vụ kiêm nhiệm, trong đó có nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 10 về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vì vậy, giáo viên được phân công làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc trường hợp vừa được hưởng phụ cấp (nếu đáp ứng điều kiện hưởng theo quy định), vừa được giảm định mức tiết dạy theo Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Việc phân công nhiệm vụ giảng dạy cho giáo viên thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng và phải bảo đảm thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy theo quy định. Do đó, trường hợp của bạn được phân công làm Bí thư Đoàn và dạy 14-15 tiết/tuần thì việc xác định có dạy vượt định mức hay không phải căn cứ vào định mức tiết dạy sau khi đã thực hiện mức giảm đối với nhiệm vụ Bí thư Đoàn.

Cuối năm học, số tiết dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở tổng số tiết dạy được tính thực tế trong năm học trừ định mức tiết dạy của năm học sau khi đã tính các mức giảm theo quy định. Chẳng hạn, trường hợp tổng số tiết dạy được tính thực tế là 700 tiết và định mức tiết dạy của năm học sau khi giảm là 595 tiết thì số tiết dạy thêm giờ được xác định là 105 tiết, làm cơ sở xem xét thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo quy định.

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