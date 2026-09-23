'Giáo viên không có gia đình sao?': Tranh cãi từ sự kiện Trung thu ở trường mầm non

Tết Trung thu năm nay rơi vào thứ Sáu. Tại Hong Kong (Trung Quốc), nhiều doanh nghiệp thường cho nhân viên tan làm sớm vài giờ để chuẩn bị hoặc về nhà dùng bữa cơm đoàn viên.

Tuy nhiên, theo các áp phích quảng bá được South China Morning Post ghi nhận, ít nhất 4 trường mầm non tại Hong Kong lên kế hoạch tổ chức ngày hội mở cửa và các hoạt động vào tối thứ Sáu, dành cho phụ huynh, trẻ em và cộng đồng.

Hai trường mầm non do cùng một đơn vị giáo dục vận hành tại Tsuen Wan sẽ tổ chức “ngày hội tham quan trường” từ 18h đến 20h, với các góc chụp ảnh theo chủ đề lễ hội và tặng đèn lồng miễn phí.

“Tất cả trẻ dưới 6 tuổi và phụ huynh đều được chào đón tham gia miễn phí”, tờ quảng bá của trường viết.

Một trường mầm non tại Sham Shui Po dự kiến tổ chức tiệc Trung thu tại khu vực ngoài trời của một trung tâm thương mại gần trường từ 18h đến 21h, với các hoạt động làm đèn lồng, trò chơi tại các gian hàng, vẽ mặt và vẽ hình trên cơ thể theo chủ đề lễ hội.

Một trường mầm non khác ở Tuen Mun cho biết chương trình Trung thu buổi tối gồm các hoạt động vận động dành cho cha mẹ và con, trò chơi tại các gian hàng và chương trình biểu diễn tài năng tại một khu vực ngoài trời gần trường.

Giáo viên bị đặt vào thế phải làm việc ngày đoàn viên

Các hoạt động diễn ra vào buổi tối lập tức gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với giáo viên và nhân viên các trường, cho rằng họ có thể phải làm việc trong dịp lễ để phục vụ hoạt động tuyển sinh.

Nhiều giáo viên mầm non tại Hong Kong (Trung Quốc) phải làm việc vào tối Trung thu để phục vụ các sự kiện tuyển sinh. Ảnh: SCMP

Một bài đăng của tài khoản “snowmanseekingtruth”, chia sẻ các tờ quảng bá sự kiện, nhận hàng nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người kêu gọi Cục Giáo dục và Cục Phúc lợi Xã hội Hong Kong can thiệp, đồng thời đưa ra hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này.

“Giáo viên không có gia đình sao?... Không thể để xu hướng độc hại khi các trường tổ chức sự kiện ngay đúng ngày lễ tiếp tục lan rộng”, người này viết.

Một phụ huynh có tài khoản “dreamland.craft” trên Threads cũng phản đối các hoạt động. Người này cho rằng việc yêu cầu giáo viên làm việc đến tối muộn trong ngày nghỉ là “thực sự vô tình”, bởi Trung thu là dịp dành cho gia đình.

“Tôi thực sự không hiểu việc tham gia những sự kiện này có ý nghĩa gì”, phụ huynh này nói.

Một cựu giáo viên cũng để lại bình luận cho biết giáo viên phải chuẩn bị nhiều công việc như trang trí, bên cạnh việc trực tại trường vào buổi tối.

“Trong lớp, các thầy cô dạy trẻ rằng Trung thu là dịp gia đình đoàn tụ, nhưng chính họ lại không có cơ hội gặp gia đình mình. Hiệu trưởng và ban giám hiệu các trường nên suy nghĩ lại về điều này”, cựu giáo viên nói.

Áp lực tuyển sinh giữa lúc số trẻ giảm mạnh

Những sự kiện gây tranh cãi cho thấy áp lực do số trẻ giảm mà các trường mầm non Hong Kong đang phải đối mặt. Theo Chương trình Giáo dục Mầm non của chính quyền, các trường tham gia được nhận trợ cấp hoạt động dựa trên số trẻ tuyển sinh. Vì vậy, khi số trẻ giảm, các trường phải tăng cường hoạt động thu hút phụ huynh.

Những trẻ chuẩn bị vào năm đầu tiên của bậc mầm non chủ yếu sinh năm 2023. Năm đó, Hong Kong ghi nhận khoảng 33.200 trẻ chào đời, mức thấp thứ hai trong lịch sử, sau mức 32.500 trẻ của năm 2022.

Năm ngoái, chỉ 24.177 trẻ theo học tại các trường mầm non nhận trợ cấp của chính phủ, trong khi có khoảng 32.500 trẻ được sinh ra. Các trường tham gia chương trình trợ cấp của chính phủ chiếm khoảng 75% số trẻ theo học, số còn lại có thể học tại các trường không nhận trợ cấp.

Hiện nay, phần lớn phụ huynh đăng ký cho con vào trường mầm non khoảng một năm trước thời điểm bắt đầu năm học. Vì vậy, vào cao điểm tuyển sinh, ngày càng có nhiều trường tổ chức ngày hội mở cửa và các hoạt động khác để thu hút phụ huynh, trẻ em.

Trả lời South China Morning Post ngày 21/9, người phát ngôn Cục Giáo dục Hong Kong cho biết các trường mầm non cần duy trì trao đổi với các bên liên quan, trong đó có giáo viên và nhân viên, để có sự sắp xếp phù hợp khi lên kế hoạch tổ chức các hoạt động.