Giáo viên, học sinh Hưng Yên được trang bị kiến thức pháp luật ATGT

Chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Tổ chức đồng loạt tại nhiều cơ sở giáo dục

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tá Hoàng Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong ngày 28/9, đơn vị phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Hoạt động được triển khai đồng loạt tại các trường như THPT Văn Lâm, THPT Mê Linh, THPT Nam Đông Quan, THPT Yên Mỹ, THPT Dương Quảng Hàm, THPT Vũ Tiên, THPT Tô Hiệu, THCS Ngự Thiên, THCS An Đông, THCS Thượng Hồng, THCS Hồng Châu, THCS Đoàn Đào... với sự tham gia của hơn 14.000 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương tham gia trả lời câu hỏi tình huống.

Theo Trung tá Hoàng Văn Tiến, nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định về trật tự, an toàn giao thông gắn với việc học sinh sử dụng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện khác.

Đồng thời, các Chiến sĩ CSGT phân tích những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như vượt đèn tín hiệu, không tuân thủ biển báo, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, không đội hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.

Ngoài ra, tại chương trình học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn và tham gia trả lời câu hỏi tình huống.

Điểm đáng chú ý là các quy định pháp luật được chuyển tải thông qua những tình huống gần với thực tế. Học sinh được đặt câu hỏi, trao đổi và trực tiếp đưa ra phương án xử lý, qua đó rèn kỹ năng nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh.

Một số em có câu trả lời xuất sắc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn và các phần quà nhằm khuyến khích việc ghi nhớ, thực hành các quy định về an toàn giao thông.

“Thông qua hình thức hỏi - đáp, giao lưu trực tiếp, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội chia sẻ những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Các phần giao lưu, trả lời câu hỏi và trao quà giúp nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ ghi nhớ hơn”, Trung tá Hoàng Văn Tiến cho biết.

Hướng tới môi trường học đường an toàn, văn minh

Không chỉ tập trung vào giao thông, một số chương trình còn mở rộng nội dung tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tác hại của ma tuý trong học đường và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật...

Học sinh Trường THPT Vũ Tiên trao đổi về hậu quả của bạo lực học đường.

Tại Trường THPT Vũ Tiên, chương trình có sự tham gia của 1.611 học sinh, 86 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nội dung chương trình kết hợp tuyên truyền an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường với phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Ngoài tuyên truyền an toàn giao thông, học sinh được trao đổi về hậu quả của bạo lực học đường, đồng thời trang bị kỹ năng ứng xử tích cực, biết lắng nghe, tôn trọng và chia sẻ với bạn bè.

“Chương trình là hoạt động thiết thực, giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để sống có trách nhiệm, ứng xử văn minh, chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa những nguy cơ trong học đường”, Phó Hiệu Trường THPT Vũ Tiên chia sẻ.

Cũng theo ông Vinh, trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh duy trì tinh thần tự học, đọc sách, học hỏi từ thực tiễn và khai thác công nghệ hiệu quả. Qua đó, từng bước hình thành thói quen học tập thường xuyên, góp phần xây dựng văn hóa học tập suốt đời.

Các đơn vị còn trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khi đó, tại Trường THPT Văn Lâm, hoạt động tuyên truyền hướng tới việc hình thành kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Hay tại Trường THCS Đoàn Đào (xã Đoàn Đào), nội dung tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi, chú trọng kỹ năng tự bảo vệ và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Ngoài hoạt động tuyên truyền pháp luật, các đơn vị còn trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại trường học, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các em trong tham gia giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.