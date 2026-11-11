Giáo viên hỗ trợ học sinh qua dòng nước lũ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trưa 11-11, nước lũ dâng cao, chảy xiết qua đập tràn Lạc Trường, đoạn tổ dân phố Thuận Lạc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Đúng thời điểm này, học sinh Trường Tiểu học Nhơn Bình tan học trở về, phải đối mặt với dòng nước lũ nhiều nguy hiểm.

Thầy giáo Trường Tiểu học Nhơn Bình hỗ trợ đưa học sinh vượt qua điểm ngập lũ về nhà an toàn

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phân hiệu Trường Tiểu học Nhơn Bình đã liên hệ phụ huynh đến đón các em. Nhà trường cũng huy động cán bộ, giáo viên túc trực tại khu vực đập tràn Lạc Trường, phối hợp với phụ huynh hỗ trợ đưa học sinh qua điểm ngập.

Thầy Trần Quang Tuấn, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Nhơn Bình chia sẻ, vào mùa mưa lũ, đường đến trường của học sinh năm nào cũng ngập. “Rất mong các cấp chính quyền địa phương quan tâm, xem xét sớm đầu tư cầu vượt hoặc nâng cấp đập tràn cao hơn để học sinh, người dân và thầy cô đi lại thuận tiện, an toàn”, thầy Tuấn nói.