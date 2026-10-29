Giáo viên Hàn Quốc đau đầu trước nguy cơ gian lận bằng kính AI

Ảnh minh hoạ: Korea Herald

Khó phân biệt kính thông minh với kính thông thường

Theo khảo sát do Công đoàn Giáo viên và Người lao động Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 27/10, có tới 82,3% trong số 2.716 giáo viên được hỏi cho rằng các quy trình hiện hành của Bộ Giáo dục chưa đủ để nhận diện kính thông minh. Chỉ 3,5% tin rằng họ có thể phân biệt chính xác loại thiết bị này với kính mắt thông thường.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 21 đến 27/10, trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT), thường được gọi là Suneung, vào ngày 19/11.

Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội vào đại học của học sinh Hàn Quốc. Do tính cạnh tranh cao, công tác tổ chức và giám sát kỳ thi luôn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính công bằng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của kính mắt tích hợp AI đang tạo ra một thách thức mới. Khác với điện thoại di động hay các thiết bị điện tử dễ nhận biết, kính thông minh có thể mang kiểu dáng tương tự kính cận hoặc kính thời trang thông thường. Một số thiết bị được tích hợp các tính năng AI, cho phép người dùng tương tác với công nghệ ngay khi đang đeo kính, khiến việc nhận diện trong phòng thi trở nên khó khăn hơn.

Giáo viên lo ngại rằng nếu không phát hiện được những thiết bị này, học sinh có thể sử dụng công nghệ để hỗ trợ làm bài trái quy định. Ngược lại, nếu nhận diện sai, giám thị có thể phải đối mặt với khiếu nại, tranh chấp và những rắc rối pháp lý.

Giáo viên đề nghị có hệ thống phát hiện chuyên biệt

Để ứng phó với nguy cơ này, 64,8% giáo viên tham gia khảo sát đề nghị bố trí nhân sự chuyên trách và xây dựng hệ thống có khả năng nhận diện các thiết bị đáng ngờ. Công đoàn Giáo viên và Người lao động Giáo dục Hàn Quốc kêu gọi nhà chức trách sớm xây dựng hệ thống phát hiện chuyên biệt, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý của giám thị trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã đưa nội dung hướng dẫn về kính thông minh vào tài liệu dành cho giám thị trong năm học 2027. Ngoài ra, Bộ cho biết cũng đang chuẩn bị rà soát trên toàn quốc các trường hợp vi phạm liên quan đến kính thông minh trong những kỳ thi tại trường THCS và THPT.

Theo thông tin được nước này công bố, gần đây, nhà chức trách đã xác định hai trường hợp sử dụng hoặc sở hữu kính AI trong các kỳ thi tại trường học, đều ở Seoul. Những học sinh liên quan bị chấm điểm 0 theo quy định học tập của các trường.

Công nghệ phát triển nhanh hơn quy định?

Thách thức từ kính mắt AI không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc. Khi các thiết bị tích hợp công nghệ ngày càng nhỏ gọn, kín đáo và có hình thức gần giống vật dụng thông thường, việc kiểm soát trong môi trường thi cử có thể trở nên khó khăn hơn.

Kính thông minh tích hợp AI của Meta. Ảnh: Meta

Những biện pháp truyền thống như yêu cầu thí sinh cất điện thoại, kiểm tra vật dụng cá nhân hoặc giám sát trực tiếp có thể chưa đủ để xử lý các thiết bị được ngụy trang dưới dạng kính mắt. Trong khi đó, việc yêu cầu học sinh tháo kính cũng cần được cân nhắc thận trọng đối với những em cần kính để nhìn rõ.

Trường hợp của Hàn Quốc cho thấy bảo đảm tính trung thực trong thi cử không còn chỉ là vấn đề quản lý phòng thi. Khi AI có thể được tích hợp vào những vật dụng quen thuộc, các cơ quan giáo dục cần có hướng dẫn rõ ràng, phương thức xác minh đáng tin cậy và cơ chế xử lý minh bạch. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để ngăn chặn gian lận mà vẫn bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tránh đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai giám thị.