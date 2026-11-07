Giáo viên đủ điều kiện được bổ nhiệm chức danh nhà giáo tương ứng. Ảnh: CTV

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30-10-2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục, nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

Theo đó, giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9-4-2026, đã đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định mới. Việc bổ nhiệm các trường hợp này không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Quy định nhằm khắc phục tình trạng giáo viên đã đáp ứng đủ điều kiện nhưng chưa được bổ nhiệm do vướng cơ cấu hạng tại địa phương, đồng thời chuẩn hóa chức danh nhà giáo, tạo cơ sở chuyển sang bậc nghề nghiệp theo quy định về vị trí việc làm viên chức.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc chuyển xếp chức danh giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ các quy định cũ sang chức danh mới tương ứng không căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Những trường hợp trước ngày Thông tư có hiệu lực bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ, đồng thời được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Việc bổ nhiệm, xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này phải hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, xác định đối tượng, xây dựng phương án thực hiện đúng quy định.