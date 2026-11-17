Những giáo viên nào được hưởng phụ cấp 60%?

Theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mức phụ cấp được xác định căn cứ vào cấp học, địa bàn công tác và loại hình cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, giáo viên mầm non, tiểu học tại xã khu vực I, II và nhà giáo công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú thuộc nhóm được hưởng mức phụ cấp 60%.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Thuỳ Chi

Tại Điều 3 Nghị định 182/2026/NĐ-CP, mức phụ cấp ưu đãi 60% được áp dụng đối với hai nhóm đối tượng.

Thứ nhất, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác trong trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú.

Thứ hai, nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định.

Như vậy, giáo viên mầm non, tiểu học đang giảng dạy tại điểm trường thuộc xã khu vực I hoặc khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở để được hưởng phụ cấp 60%, nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng của nghị định.

Một nội dung đáng chú ý khác tại Nghị định 182/2026/NĐ-CP là cách xác định mức phụ cấp đối với giáo viên được phân công giảng dạy tại nhiều điểm trường hoặc phân hiệu.

Theo đó, nhà giáo được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của điểm trường hoặc phân hiệu có số tiết dạy hoặc số giờ chuẩn giảng dạy nhiều nhất trong tháng. Số tiết, giờ được quy đổi, giảm hoặc tính đủ theo quy định cũng được tính vào căn cứ xác định mức phụ cấp.

Trường hợp số tiết dạy hoặc số giờ chuẩn giảng dạy tại các điểm trường bằng nhau, giáo viên được hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Quy định này có ý nghĩa đối với những giáo viên thường xuyên di chuyển giữa các điểm trường, đặc biệt tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi một cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học tại nhiều địa điểm khác nhau.

Ví dụ, một giáo viên được phân công giảng dạy tại hai điểm trường, trong đó điểm trường thứ nhất thuộc địa bàn được hưởng phụ cấp 60%, điểm trường thứ hai thuộc địa bàn được hưởng mức 45%. Nếu số tiết dạy tại điểm trường thứ nhất nhiều hơn trong tháng, giáo viên được hưởng mức phụ cấp 60%. Nếu số tiết tại hai điểm trường bằng nhau, giáo viên cũng được hưởng mức cao hơn là 60%.

Các mức phụ cấp khác đối với giáo viên vùng dân tộc thiểu số

Ngoài mức 60%, Nghị định 182/2026/NĐ-CP còn quy định nhiều mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau, tùy thuộc vào cấp học và địa bàn công tác.

Cụ thể, mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong trung tâm giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới.

Mức 45% áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy tại trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường trung học nghề đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới.

Đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề là 70%. Riêng một số nhóm đối tượng, cơ sở giáo dục đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 9 Điều 3 được hưởng mức 80%.

Như vậy, không phải cứ công tác tại vùng dân tộc thiểu số hoặc miền núi là giáo viên mặc nhiên được hưởng phụ cấp 60%. Mức hưởng cần được xác định theo đúng nhóm đối tượng, cấp học, loại hình trường và địa bàn được quy định trong nghị định.

Nghị định 182/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 7.7.2026. Văn bản là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý xác định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập.