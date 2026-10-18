Giáo viên dạy thực hành nghề có thể được cấp chứng chỉ qua đánh giá trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 87/2026/TT-BGDĐT về quy định khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học viên thực hành kỹ năng nghề. (Ảnh: Trường dạy nghề Thanh Xuân).

Nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Nhà giáo; đồng thời chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo trước yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Khung chương trình quy định các yêu cầu tối thiểu về mục tiêu, chuẩn đầu ra, thời lượng, cấu trúc mô-đun và nội dung bồi dưỡng. Trọng tâm là rèn luyện kỹ năng nghề cốt lõi, vận dụng quy trình kỹ thuật, xử lý tình huống chuyên môn và hướng dẫn thực hành an toàn, hiệu quả.

Một điểm đáng chú ý là cơ chế đánh giá trực tiếp để công nhận năng lực. Theo đó, nhà giáo hoặc người có nguyện vọng trở thành nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đã có văn bằng chuyên môn phù hợp và ít nhất 3 năm kinh nghiệm giảng dạy thực hành hoặc làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, được đăng ký đánh giá tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện.

Người đạt yêu cầu qua hội đồng đánh giá sẽ được công nhận năng lực và cấp Chứng chỉ năng lực thực hành nghề mà không bắt buộc tham gia khóa bồi dưỡng. Cơ chế này tạo điều kiện để những người đã có kinh nghiệm thực tế được công nhận năng lực, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí học tập.

Nội dung bồi dưỡng được cập nhật theo yêu cầu chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm chuyên dụng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Chương trình cũng chú trọng an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và bền vững trong hoạt động nghề nghiệp.

Các hoạt động thực hành, thực tập và trải nghiệm công nghệ tại doanh nghiệp được ưu tiên. Đáng chú ý, hội đồng thẩm định chương trình và hội đồng đánh giá năng lực phải có ít nhất một phần ba thành viên là chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, người có kỹ năng nghề cao hoặc nghệ sĩ, nghệ nhân đang trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thông tư đồng thời tăng quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình chi tiết, giáo trình, học liệu. Dữ liệu về cấp và quản lý Chứng chỉ năng lực thực hành nghề phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp, phục vụ công khai, tra cứu và hậu kiểm.

Để bảo đảm quyền lợi người học, các khóa bồi dưỡng đã tuyển sinh hoặc khai giảng trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục được thực hiện theo chương trình đã phê duyệt cho đến khi kết thúc khóa học, bao gồm các khâu bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ.

Các Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề đã cấp trước thời điểm Thông tư có hiệu lực tiếp tục được sử dụng.