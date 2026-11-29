Lớp Mẫu giáo 5–6 tuổi trong giờ học. Ảnh: Trường Mầm non Minh Anh

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi (lớp lá) có được hưởng chính sách hỗ trợ 960.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 5 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ:

Đối tượng thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là trẻ em 3 tuổi (học Chương trình mẫu giáo 3-4 tuổi) và trẻ em 4 tuổi (học Chương trình mẫu giáo 4-5 tuổi).

Theo đó, giáo viên thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ 960.000 đồng/tháng theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 3-4 tuổi và lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập theo quy định.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên, do nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được thực hiện theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP, không thuộc phạm vi chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.