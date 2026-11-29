Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi có được hỗ trợ phổ cập?
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giáo viên thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 3-4 tuổi và lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập theo quy định.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh) hỏi, giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi (lớp lá) có được hưởng chính sách hỗ trợ 960.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hay không?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ như sau:
Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 5 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ:
Đối tượng thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là trẻ em 3 tuổi (học Chương trình mẫu giáo 3-4 tuổi) và trẻ em 4 tuổi (học Chương trình mẫu giáo 4-5 tuổi).
Theo đó, giáo viên thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ 960.000 đồng/tháng theo khoản 4 Điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 3-4 tuổi và lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập theo quy định.
Giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên, do nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được thực hiện theo Nghị định số 353/2026/NĐ-CP, không thuộc phạm vi chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/giao-vien-day-lop-mau-giao-5-6-tuoi-co-duoc-ho-tro-pho-cap-17926112906270338.htm