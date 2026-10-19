Giáo viên đã dạy trường tư, khi vào biên chế có phải chờ đủ 5 năm mới hưởng phụ cấp thâm niên?

Theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (có hiệu lực từ 1.8.2021), thì thời gian làm căn cứ tính hưởng phụ cấp không chỉ bao gồm thời gian giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập mà còn có thể tính cả thời gian giảng dạy tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đó.

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Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục tại cơ sở ngoài công lập).

Như vậy, giáo viên từng dạy trường tư (ngoài công lập), sau đó trúng tuyển và được tuyển dụng vào trường công lập, đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có thể được cộng dồn thời gian giảng dạy trước đó để xét hưởng phụ cấp thâm niên.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ thời gian làm việc tại trường tư đều được tính. Giáo viên cần đáp ứng điều kiện về trực tiếp giảng dạy, tham gia BHXH bắt buộc và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp theo quy định.

Theo Điều 4 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục và đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được tính thêm 1%.

Thời gian giảng dạy tại trường tư được cộng dồn với thời gian giảng dạy tại trường công lập nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Giáo viên cũng cần lưu ý, những khoảng thời gian không thuộc diện được tính hưởng phụ cấp, chẳng hạn thời gian giảng dạy nhưng không tham gia BHXH bắt buộc, sẽ không được tính vào thời gian xét hưởng.

Như vậy, từ các quy định trên cho thấy, giáo viên từng dạy trường tư trước khi chuyển sang trường công nên kiểm tra quá trình tham gia BHXH, hồ sơ chứng minh thời gian trực tiếp giảng dạy và giấy tờ liên quan đến cơ sở giáo dục cũ để đề nghị cơ sở giáo dục đang công tác xem xét, xác định thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định.