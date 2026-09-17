Giáo viên có được nghỉ hưu ở tuổi 55 đối với nữ và 60 đối với nam?

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng về việc xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên và người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Mức giảm được cử tri đề xuất là 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam.

Cử tri TP. Đà Nẵng kiến nghị cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với tính chất đặc thù của nghề nghiệp. Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ luật Lao động 2019 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu tăng dần đến 62 tuổi vào năm 2028; đối với lao động nữ, tăng dần đến 60 tuổi vào năm 2035. Mỗi năm, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, pháp luật đã có quy định về các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Dẫn quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi, Bộ Nội vụ cho biết, người lao động nếu có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu trước tuổi, nhưng tối đa không quá 5 năm so với người làm việc trong điều kiện bình thường.

Đáng chú ý, Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 đã quy định cơ chế riêng đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, nhà giáo thuộc nhóm này nếu có nguyện vọng có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường; đồng thời không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo cơ chế này.

Đối với đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu cho toàn bộ đội ngũ giáo viên xuống 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây là vấn đề liên quan đến chính sách chung về tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Vì vậy, cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện tác động đối với nguồn nhân lực ngành giáo dục, sự cân đối của quỹ bảo hiểm xã hội và nhu cầu sử dụng đội ngũ nhà giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát chính sách về tuổi nghỉ hưu.