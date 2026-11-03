Giáo viên có được nghỉ bù nếu thời gian thai sản trùng với nghỉ hè?

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Xin hỏi, sau khi nghỉ 6 tháng thai sản, tôi có được nghỉ bù 2 tháng trùng vào nghỉ hè không? – Trần Minh Phương (minhphuong***@gmail.com).

* Trả lời: Thời gian nghỉ hè của giáo viên tiểu học được hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học. Trong đó, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định: Trường hợp thời gian nghỉ hè và thời gian nghỉ thai sản của giáo viên nữ có giai đoạn trùng nhau, ngoài thời gian nghỉ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì thời gian nghỉ của giáo viên bao gồm: Thời gian nghỉ thai sản theo quy định; Thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản);

Trường hợp thời gian nghỉ hè quy định tại điểm b khoản này ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì giáo viên được nghỉ thêm một số ngày. Tổng số ngày nghỉ thêm và số ngày nghỉ quy định tại điểm b khoản này (trước hoặc sau thời gian nghỉ thai sản) bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa giáo viên với hiệu trưởng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì thời điểm hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp nhà trường bắt đầu nghỉ hè từ ngày 1/6/2026 thì tính đến thời điểm ngày 7/7/2026 thời gian nghỉ hè của bạn đã là 36 ngày (vượt quá số ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động). Do đó, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT, bạn không được nghỉ thêm sau khi hết thời gian nghỉ thai sản.

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