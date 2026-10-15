Giáo viên chủ nhiệm lớp hòa nhập được hưởng những chế độ gì?

Liên quan đến chế độ dành cho giáo viên dạy lớp có học sinh hòa nhập, qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, người dân đã gửi thắc mắc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) làm rõ hai nội dung quan trọng: Giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh hòa nhập có được hưởng chế độ nào không? Giáo viên bộ môn nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH, ngày nghỉ có 4 tiết dạy ở lớp có học sinh hòa nhập thì 4 tiết đó giáo viên có được hưởng chế độ dạy học sinh hòa nhập không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ GD&ĐT cho biết, đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh hòa nhập, giáo viên sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT và hưởng phụ cấp ưu đãi theo số giờ thực tế giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn của địa phương.

Ảnh minh hoạ.

Về trường hợp giáo viên bộ môn nghỉ ốm (có giấy xác nhận của cơ sở y tế hoặc giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH) trùng vào ngày có tiết dạy ở lớp hòa nhập, căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, tiền phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật được tính dựa trên "tổng số giờ thực tế giảng dạy".

Do đó, các tiết dạy trong thời gian nghỉ ốm không được tính là giờ dạy thực tế nên giáo viên nghỉ ốm sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi cho 4 tiết này. Thay vào đó, người được phân công dạy thay (nếu có) sẽ được hưởng khoản phụ cấp này tương ứng với số giờ thực tế đã giảng dạy trên cơ sở quyết định phân công của Hiệu trưởng.

Mức giảm định mức tiết dạy đối với các vị trí kiêm nhiệm Theo điều 9 và điều 11 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học: - Giáo viên chủ nhiệm lớp: ở các trường phổ thông được giảm 4 tiết/tuần; ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần. - Giáo viên kiêm nhiệm công tác hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: được giảm 3 tiết/tuần. - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó được giảm 1 tiết/tuần. - Tổ trưởng, tổ phó quản lý học sinh (trường ptdt nội trú, bán trú): tổ trưởng được giảm 3 tiết/tuần; tổ phó được giảm 1 tiết/tuần. - Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn/thiết bị: khi nhà trường không có viên chức chuyên trách, giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn (trừ phòng tin học) được giảm 3 tiết/môn/tuần; phụ trách phòng thiết bị giáo dục được giảm 3 tiết/tuần. - Giáo viên kiêm nhiệm cán bộ quản lý (trường dự bị đại học): kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 6 tiết/tuần; kiêm phó trưởng phòng chức năng được giảm 5 tiết/tuần.