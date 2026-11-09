Giáo viên chia sẻ tâm tư với thứ trưởng

Học sinh tại trường vùng cao Tây Bắc. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Chiều 9/11, Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gặp gỡ 34 giáo viên vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức từ năm 2015.

Mong có chính sách thu hút, giữ chân giáo viên giỏi

Chia sẻ với thứ trưởng, thầy Nông Ích Sơn, giáo viên trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Thọ Sơn, Đồng Nai), cho biết các học sinh ở khu vực có tâm lý rụt rè, cảm thấy "mình không thể bằng học sinh ở các vùng khác".

Để khắc phục tâm lý đó, thầy đã tích cực trau dồi, hoàn thành các chương trình chuyên môn. Đồng thời, thầy hướng dẫn các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật và đạt nhiều giải cao.

"Đến thời điểm hiện tại, các em rất phấn khởi, tự tin trong học tập. Đó là giải pháp mà chúng tôi đã làm tại cơ sở", thầy Sơn chia sẻ.

Dù vậy, trong quá trình công tác, thầy Sơn nhận thấy các giáo viên ở vùng khó khăn ít điều kiện học tập chuyên sâu, nghiên cứu khoa học. Một số thầy cô có xu hướng chuyển về các thành phố để có điều kiện công tác và phát triển tốt hơn.

Trước thực tế đó, thầy Sơn bày tỏ băn khoăn về những hỗ trợ dành cho giáo viên vùng khó khăn trong thời gian tới. "Ngoài các chính sách hiện hành, Bộ GD&ĐT có kế hoạch, chính sách nào để giúp giáo viên phát triển chuyên môn, tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời giữ chân giáo viên giỏi và thu hút thêm nhân lực chất lượng về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn", thầy giáo đặt câu hỏi.

Thầy Nông Ích Sơn chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Văn Mạnh.

Chung trăn trở, cô Phạm Thị Tự, giáo viên trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - THCS Tân Đông (xã Tân Đông, Tây Ninh), cho biết ngôi trường nơi cô công tác còn nhiều khó khăn, chỉ cách biên giới khoảng 2 km.

Trước đây, khi còn chính sách thu hút giáo viên giỏi, trường ít thiếu giáo viên. Tuy nhiên, khi chính sách này kết thúc, hầu hết giáo viên đều chuyển đến các địa bàn khác.

Theo cô Tự, địa phương thiếu nhiều nhất giáo viên Tiếng Anh và nghệ thuật. “Người dân nơi đây cũng chưa thực sự chú trọng việc học của con em. Điều kiện công nghệ thông tin còn rất hạn chế, giáo viên Tiếng Anh và Nghệ thuật thiếu, liệu học sinh vùng chúng tôi bao giờ mới bắt kịp học sinh ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi hơn?”, cô nói.

Vì vậy, cô Tự trăn trở làm thế nào để thu hút giáo viên giàu kinh nghiệm và cả những người mới ra trường về công tác tại các địa bàn như nơi cô đang dạy, để học sinh đỡ thiệt thòi.

Cô Tự trăn trở làm thế nào để thu hút giáo viên về vùng biên giảng dạy. Ảnh: Văn Mạnh.

Thầy cô bám trụ ở vùng khó không chỉ vì chính sách thu hút

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) chia sẻ với những khó khăn của giáo viên vùng sâu, vùng xa. Ông cho biết bộ đang nghiên cứu thêm chính sách nhằm giúp thầy cô yên tâm công tác.

Theo ông, hiện tại, Luật Giáo dục cũng quy định rõ việc bố trí nhà công vụ cho giáo viên và các chế độ, chính sách liên quan đến luân chuyển giáo viên.

Ông Đức cho biết thời gian tới, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi ở mức cao nhất. “Thậm chí, với các thầy cô dạy ở vùng sâu, vùng xa, nếu theo Nghị quyết 71 thì mức phụ cấp ưu đãi là 100%”, ông nói.

Cục trưởng cũng mong các thầy cô chia sẻ và thấu hiểu rằng Bộ GD&ĐT rất muốn nhà giáo được hưởng mức lương cao nhất. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiền lương còn phụ thuộc vào điều kiện khách quan và mối tương quan với các ngành khác.

Bộ cũng sẽ hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn thông qua các chương trình bồi dưỡng trực tuyến, đồng thời tổ chức phong trào “trường giúp trường” để thầy cô có thêm cơ hội nâng cao trình độ.

Về vấn đề thiếu giáo viên Tiếng Anh, Công nghệ thông tin, ông Đức cho biết không riêng vùng khó khăn, ngay tại các thành phố cũng xảy ra tình trạng này vì các thầy cô có nhiều cơ hội làm việc bên ngoài với thu nhập cao hơn.

"Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu thêm chính sách để thu hút giáo viên các môn này”, cục trưởng cho biết.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận giáo viên bám trụ ở vùng khó vì tâm huyết với với nghề. Ảnh: Văn Mạnh.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết thời gian qua, bộ cũng đã đề xuất với các cấp thẩm quyền để ban hành nhiều văn bản theo tinh thần nghị quyết 71, tạo điều kiện nhất để đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo.

"Các thầy cô bám trụ ở vùng khó không chỉ vì chính sách thu hút, mà là vì tâm huyết với với nghề, khát vọng được cống hiến", ông Thưởng nói.

Với những ý kiến chia sẻ, đề xuất của thầy cô giáo trong buổi gặp mặt, Bộ GD&ĐT thấu hiểu và sẽ tiếp nhận.