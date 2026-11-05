Giáo viên bị xếp xuống hạng được truy lĩnh chênh lệch lương

Những trường hợp được bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Ngày 5.11, Bộ GD&ĐT thông tin về Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Bổ sung quy định chi tiết về việc bổ nhiệm lại và xếp lại lương đối với giáo viên. Ảnh minh họa

Thông tư được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bổ nhiệm chức danh, xếp lương; bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo và thống nhất việc thực hiện trên phạm vi cả nước.

Thông tư quy định cụ thể đối tượng được bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương. Đó là những trường hợp được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong thời gian từ ngày 3.11.2015 đến ngày 20.3.2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định này cũng áp dụng đối với người được tuyển dụng trước ngày 3.11.2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự sau thời điểm trên.

Các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc chính sách đặc thù của địa phương không thuộc diện phải bổ nhiệm lại.

Những nhà giáo được bổ nhiệm hạng sau khi đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc đối tượng điều chỉnh này.

Thông tư quy định hai phương án bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương, trong đó xác định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng. Việc bổ nhiệm phải bảo đảm đúng quy định về chức danh nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định mới nhằm xử lý những bất cập do lịch sử để lại, bảo đảm công bằng về chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau.

Không căn cứ cơ cấu hạng khi chuyển xếp

Thông tư số 93 quy định việc chuyển giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ chức danh nghề nghiệp cũ sang chức danh mới tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước khi Thông tư có hiệu lực, nếu giáo viên phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ. Những trường hợp này được truy lĩnh phần tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã được chi trả.

Quy định nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương sử dụng cơ cấu hạng dành cho việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng.

Thông tư cũng xác định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học, kế thừa quy định đã được áp dụng từ năm 2015. Giáo viên mầm non hạng II được xếp lương viên chức loại A1.

Đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9.4.2026, nếu đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các quy định trước đây nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, sẽ được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng.

Việc bổ nhiệm các trường hợp này cũng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Đây là cơ sở để chuẩn hóa chức danh nhà giáo và chuyển sang bậc nghề nghiệp theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức.

Bộ GD&ĐT yêu cầu việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung phải hoàn thành trước ngày 31.12.2026. Các địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát, xác định từng trường hợp và xây dựng phương án thực hiện đúng quy định.