Giáo viên bị xếp sai hạng có cơ hội được trả lại quyền lợi, truy lĩnh tiền chênh lệch

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định chuyển xếp từ chức danh nghề nghiệp cũ sang chức danh mới tương ứng không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, trước đây, một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của việc thăng hạng để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới.

Để khắc phục tình trạng này, Thông tư 93 quy định giáo viên được chuyển sang chức danh nghề nghiệp mới tương ứng mà không căn cứ vào cơ cấu hạng.

Những trường hợp trước ngày thông tư có hiệu lực đã bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do áp dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ.

Đáng chú ý, các trường hợp này được truy lĩnh tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Làm rõ những trường hợp phải bổ nhiệm lại, xếp lại lương

Thông tư 93 cũng bổ sung hướng dẫn đối với những giáo viên được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3/11/2015 đến 20/3/2021, sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định này bao gồm cả trường hợp được tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau thời điểm này.

Tuy nhiên, không phải tất cả giáo viên từng được bổ nhiệm vào hạng cao đều thuộc diện phải bổ nhiệm lại và xếp lại lương.

Thông tư loại trừ những trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng hoặc chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận.

Các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn đào tạo cũng không thuộc diện phải bổ nhiệm lại theo quy định này.

Thông tư đưa ra hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương, trong đó xác định cụ thể đối tượng, điều kiện và nguyên tắc áp dụng, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Giáo viên mầm non hạng II phải có trình độ đại học

Một nội dung khác được quy định tại Thông tư 93 là trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non hạng II. Theo đó, chức danh này yêu cầu trình độ đại học, kế thừa quy định đã được áp dụng từ năm 2015.

Trước đây, theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non hạng IV yêu cầu trình độ trung cấp, hạng III yêu cầu trình độ cao đẳng và hạng II yêu cầu trình độ đại học.

Đến Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Bộ GD&ĐT bổ sung hạng I, yêu cầu trình độ đại học, đồng thời tiếp tục giữ yêu cầu trình độ đại học đối với giáo viên mầm non hạng II. Thông tư 01 hiện đã được thay thế bởi Thông tư 28/2026/TT-BGDĐT.

Bên cạnh đó, Thông tư 93 bổ sung quy định đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9/4/2026, đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 và Thông tư 08/2023 nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư 31/2026 có hiệu lực.

Những giáo viên này được bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo Thông tư 31/2026, không phụ thuộc vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định nhằm chuẩn hóa chức danh nhà giáo, tạo cơ sở chuyển sang bậc nghề nghiệp theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm viên chức, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách tương ứng với chức danh được bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm và xếp lương theo các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 93 phải hoàn thành trước ngày 31/12. Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, xác định phương án bổ nhiệm, xếp lương theo đúng quy định.