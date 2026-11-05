Giáo viên 7 trường ở TPHCM sẽ thử nghiệm tăng tiết dạy

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến hai dự thảo Thông tư về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục. Để đánh giá tác động thực tế, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, góp ý và tổ chức vận hành thử nghiệm các quy định dự kiến thay thế văn bản hiện hành.

Theo đó, mỗi phường, xã lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho từng cấp học để thử nghiệm. Việc lựa chọn cần bảo đảm đa dạng về quy mô học sinh, số lớp, phân hiệu, điểm trường và điều kiện tổ chức hoạt động.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở GD-ĐT đã chọn 7 cơ sở gồm: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; THPT Nguyễn Hữu Thọ; THCS-THPT Thạnh An; Trường Chuyên biệt Bình Minh; Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật và Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Các trường được yêu cầu tính toán nhu cầu nhân sự theo từng vị trí việc làm, đối chiếu với số lượng hiện có để xác định mức tăng, giảm đối với giáo viên, cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Kết quả phải làm rõ căn cứ tính toán, số lượng hiện có, số lượng theo dự thảo, mức chênh lệch và tác động đến hoạt động nhà trường. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương án bố trí, điều tiết, đào tạo, bổ sung hoặc sắp xếp nhân sự.

Sở GD-ĐT nhấn mạnh kết quả thử nghiệm chỉ phục vụ đánh giá tác động và góp ý dự thảo, không thay thế quyết định giao hoặc điều chỉnh số lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền.

Việc lấy ý kiến cũng phải bảo đảm thực chất, có sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên chịu tác động. Các góp ý cần chỉ rõ điều khoản, nội dung bất cập, phương án đề xuất và căn cứ thực tiễn, tránh nhận xét chung chung.

Theo dự thảo Thông tư về chế độ làm việc, định mức tiết dạy của giáo viên các cấp đều tăng. Cụ thể, giáo viên tiểu học phải dạy trung bình 24 tiết/tuần, tăng 1 tiết so với hiện hành; giáo viên THCS 20 tiết/tuần, tăng 1 tiết; giáo viên THPT 19 tiết/tuần, tăng 2 tiết.

Ngược lại, định mức tiết dạy của phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục có phân hiệu giảm từ 4 xuống còn 3 tiết/tuần.

Với dự thảo quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục công lập, số giáo viên được tính theo lớp và mô hình trường học. Ở cấp tiểu học và THCS, định mức dao động từ 1,2-2,2 giáo viên/lớp, tùy số buổi học, hình thức bán trú, nội trú và lớp dành cho người khuyết tật.

Ở cấp THPT, định mức tối đa dao động từ 2,15-3 giáo viên/lớp, tùy mô hình trường.