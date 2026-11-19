Trong bối cảnh các hình thức giải trí hiện đại ngày càng đa dạng, việc tìm kiếm những cách tiếp cận mới để đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ trở thành một hướng đi đáng chú ý.

Với mong muốn tạo nên sự kết nối đó, sự kiện văn hóa “Giao Vị Phách Nhịp” do sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) tổ chức là một không gian để người trẻ trực tiếp khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa Việt Nam.

Trải nghiệm văn hóa qua những hoạt động tương tác

Không giới hạn ở hình thức thưởng thức và quan sát, “Giao Vị Phách Nhịp” xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để người tham dự trực tiếp tham gia vào các chất liệu văn hóa dân gian.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm là trải nghiệm nặn tò he dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân trẻ Đặng Thị Dáng. Tại đây, người tham dự được giới thiệu về nghệ thuật tạo hình tò he và trực tiếp thực hành nặn hình tượng con rồng từ những khối bột màu. Qua từng thao tác nhào nặn, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm, người tham gia có cơ hội cảm nhận sự khéo léo, tỉ mỉ và tính sáng tạo của nghề thủ công dân gian lâu đời.

Hoạt động nặn tò he tại sự kiện “Giao Vị Phách Nhịp”

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm nặn tò he tại sự kiện “Giao Vị Phách Nhịp”

Bên cạnh đó, không gian thưởng thức bánh truyền thống mang đến một cách tiếp cận văn hóa thông qua ẩm thực. Những hương vị quen thuộc góp phần gợi nhắc về nét đẹp trong đời sống sinh hoạt và văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

Tiếng hát Ca trù và câu chuyện tiếp nối giữa các thế hệ

Điểm nhấn nghệ thuật của “Giao Vị Phách Nhịp” là phần trình diễn Ca trù với sự tham gia của nghệ nhân Đào Thị Khanh, ca nương trẻ Kim Thanh cùng năm người cháu trong gia đình.

Mở đầu phần trình diễn, nghệ nhân Đào Thị Khanh thể hiện tiết mục “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”, đưa người tham dự đến gần hơn với những thanh âm đặc trưng của nghệ thuật Ca trù. Tiếp nối phần trình diễn của nghệ nhân, ca nương trẻ Kim Thanh đảm nhiệm phần hát chính trong các tiết mục tiếp theo, trong đó có các làn điệu hát ru - hát giai.

Đáng chú ý, chương trình còn có màn trình diễn kết hợp giữa nghệ nhân Đào Thị Khanh và sáu người cháu. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ trong cùng một phần trình diễn không chỉ tạo nên điểm nhấn cho chương trình mà còn gợi mở câu chuyện về sự truyền dạy, thực hành và tiếp nối nghệ thuật truyền thống trong gia đình.

Nghệ nhân Đào Thị Khanh cùng các cháu trong phần trình diễn ca trù

Khép lại phần giao lưu, nghệ nhân Đào Thị Khanh dành tặng khán giả thêm tiết mục “Thú Chơi Thơ”. Màn trình diễn như một món quà nghệ thuật bổ sung, để lại dư âm về vẻ đẹp của Ca trù cũng như sự phong phú trong đời sống thưởng thức nghệ thuật truyền thống.

Ca trù là loại hình nghệ thuật trình diễn truyền thống của Việt Nam, từng được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp năm 2009. Việc đưa loại hình nghệ thuật này vào không gian trải nghiệm dành cho người trẻ góp phần mở ra cơ hội tiếp xúc trực tiếp với một di sản có giá trị đặc sắc của dân tộc.

Kết nối truyền thống với đời sống đương đại

Thông qua việc kết hợp nghệ thuật thủ công, ẩm thực, trình diễn dân gian và các hoạt động tương tác, “Giao Vị Phách Nhịp” hướng đến một cách tiếp cận văn hóa đa dạng hơn, trong đó người trẻ không chỉ là người tiếp nhận mà còn trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá.

Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ nhân và những người trẻ trong cùng một không gian đã tạo nên sự kết nối giữa kinh nghiệm thực hành nghệ thuật với tinh thần khám phá của thế hệ kế cận.

Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm nổi bật ý nghĩa của việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

“Giao Vị Phách Nhịp” khép lại sau hai giờ diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu. Từ những sản phẩm tò he được tạo nên bằng đôi tay của nghệ nhân và những người tham gia trải nghiệm, hương vị bánh truyền thống đến những thanh âm Ca trù được cất lên qua nhiều thế hệ, sự kiện góp thêm một cách nhìn về việc tiếp cận văn hóa: những giá trị thuộc về truyền thống vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay khi được trao cơ hội để trải nghiệm, cảm nhận và kết nối.