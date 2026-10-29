Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia

Cảnh tàn phá do xung đột tại khu vực ven biển thuộc huyện Dhubab, tỉnh Taiz, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi ở Yemen cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào một khu chợ và một trạm xăng tại tỉnh Al-Jawf, miền bắc Yemen, trong ngày 28/10.

Hiện, phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin trên.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho biết cùng ngày, các vụ nổ mới đã được nghe thấy ở khu vực gần sân bay quốc tế Aden, miền nam Yemen, ngay sau khi lực lượng Houthi đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người dân sơ tán khỏi cơ sở này.

Hàng trăm hành khách đã rời sân bay sau những cảnh báo của lực lượng Houthi. Mức độ thương vong hoặc thiệt hại từ các vụ nổ mới nhất vẫn chưa được xác định ngay lập tức.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Houthi, ông Yahya Sarea đã đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân tại sân bay Aden phải sơ tán ngay lập tức.

Theo ông Sarea, một máy bay vận tải quân sự của Saudi Arabia đang ở sân bay để vận chuyển vũ khí nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Hiện, chưa có phản hồi từ liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hay chính phủ Yemen về thông tin này.

Các vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh cuộc đối đầu leo thang giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ.

Yemen chìm trong xung đột kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen, dẫn đến việc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ Yemen.