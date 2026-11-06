Giao tranh Nga - Ukraine vẫn ác liệt dù ngoại giao tăng tốc

Đám cháy tại nhà kho thuộc vùng ngoại ô Kiev, Ukraine, ngày 5/11. (Ảnh AP)

Ngày 5/11, Nga tuyên bố đã tấn công 1 trung tâm logistics bưu chính, 1 trạm biến áp điện và 1 tàu chở hàng của Ukraine. Trong khi đó, UAV của Ukraine gây ra các vụ cháy tại khu công nghiệp ở thành phố Ryazan của Nga, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 200 km về phía đông nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông báo trên Telegram rằng lực lượng nước này đã sử dụng UAV tấn công 1 nhà ga trung chuyển của Nova Poshta – công ty chuyển phát tư nhân lớn nhất Ukraine, tại làng Novyi Korotych ở ngoại ô Kharkiv.

Nga cũng tuyên bố đã đánh trúng trạm biến áp tại tỉnh Dnipropetrovsk, 1 tàu chở hàng khô mang thiết bị quân sự trên Biển Đen, cách cảng Odesa 52 km về phía tây nam.

Các quan chức Ukraine chưa xác nhận thông tin về cuộc tấn công nhằm vào trung tâm bưu chính và tàu chở hàng.

Mátxcơva khẳng định các cơ sở logistics mà nước này nhắm đến đều phục vụ quân đội Ukraine.

Trong khi đó, tại Nga, Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov cho biết hơn 200 UAV Ukraine đã tấn công khu vực này trong đêm.

Theo ông Malkov, mảnh vỡ UAV rơi xuống gây cháy tại một số cơ sở công nghiệp và làm hư hại đường dây điện, khiến một số khu vực trong thành phố mất điện.

Thống đốc Malkov không nêu tên những cơ sở bị tấn công. Tuy nhiên, video được hãng truyền thông Nga Astra xác minh cho thấy đám cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan, thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Rosneft và là 1 trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.

Các đợt tấn công diễn ra vào thời điểm cuộc thảo luận về tái thiết Ukraine sau chiến tranh và bảo đảm an ninh được nối lại tại Brussels ngày 5/11.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov cho biết, các cuộc thảo luận tại trụ sở NATO tập trung vào công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột, nguồn tài chính cho năm 2027 và bảo đảm an ninh với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.

Theo ông Umerov, cuộc thảo luận có sự tham gia của đại diện Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng Ngân hàng Thế giới và tập đoàn đầu tư BlackRock của Mỹ.

Cuộc họp tại Brussels diễn ra chỉ vài ngày trước khi đại diện của Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Abu Dhabi, UAE, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài 90 phút với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

“Đàm phán cần được đẩy nhanh hết mức có thể để chấm dứt cuộc xung đột này sớm nhất. Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết. Các đề xuất của chúng tôi rất rõ ràng và đã được chuyển tới phía Mỹ”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, ông Kushner cho biết trọng tâm đàm phán không chỉ là chấm dứt cuộc xung đột, mà còn cần xây dựng một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn, nhằm bảo đảm xung đột sẽ không tái diễn.

Điều kiện cốt lõi không thay đổi

Theo các nhà quan sát, việc Nga và Ukraine tham gia tiến trình đàm phán do hai ông Witkoff và Jared Kushner dẫn dắt chủ yếu nhằm tránh làm mất lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến nay, có vẻ chưa có dấu hiệu thực sự nào cho thấy hai bên sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột khi điều kiện của họ không được đáp ứng.

Yêu cầu cốt lõi mà Nga nêu ra gồm: Công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ Donbas, đồng nghĩa Ukraine phải từ bỏ những phần lãnh thổ mà nước này vẫn kiểm soát ở vùng đất này. Nga cũng yêu cầu Ukraine cam kết duy trì chính sách trung lập.

Quan điểm của ông Zelensky là Kiev sẵn sàng đóng băng các tuyến đầu hiện tại để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình dài hạn có ý nghĩa nào, Ukraine sẽ cần những bảo đảm an ninh vững chắc từ Mỹ và châu Âu. Đến nay, vẫn chưa rõ liệu những cam kết như vậy có được đưa ra hay không.

Kiev hoài nghi về cách làm của chính quyền Mỹ đương nhiệm, khi Washington gần đây có những động thái gây sức ép lên Ukraine.

Ông Trump phần lớn đã đình chỉ viện trợ tài chính và quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine, dù nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ Kiev mạnh mẽ.

Sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 tại Mỹ, việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội có thể sẽ có lợi hơn cho Ukraine.

Trong trích đoạn cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF của Đức đăng ngày 5/11, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ mở ra một giai đoạn hỗ trợ mới dành cho Ukraine.

“Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Tôi cũng biết ơn các nghị sĩ Cộng hòa”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm, các nghị sĩ Dân chủ đang đề cập đến việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, sau giai đoạn quan hệ này bị suy yếu đáng kể.

“Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Cũng trong ngày 5/11, Ủy ban châu Âu chuyển cho Ukraine 4,36 tỷ euro (tương đương 4,9 tỷ USD). Đây là một phần trong khoản vay trị giá 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất từ tháng 4, nhằm hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn xung đột.