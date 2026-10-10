Giao tranh leo thang, UAV tập kích nhiều khu vực, đàm phán hòa bình thêm trở ngại

Trong khi Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu hạ tầng trên lãnh thổ Nga, những diễn biến mới trong quan hệ Mỹ - Nga cũng khiến triển vọng nối lại đàm phán hòa bình trở nên phức tạp.

Nga tiếp tục không kích, nhiều khu vực của Ukraine ghi nhận thương vong

Ngày 9/10, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành những đợt tấn công đường không nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine, trong bối cảnh giao tranh kéo dài và các cuộc tập kích tầm xa ngày càng tác động mạnh đến đời sống dân thường.

Theo hãng thông tấn AP, các vụ tấn công trong ngày đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại các khu vực Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk và Kiev.

Tại thành phố Zaporizhzhia, một cuộc không kích khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một số công trình dân cư và phương tiện bị hư hại. Chính quyền địa phương lập tức triển khai lực lượng cứu hộ, kiểm tra hiện trường và xác định mức độ thiệt hại.

Các đợt tấn công diễn ra ngay sau những ngày tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với Ukraine. Tại thành phố Kramatorsk ở miền Đông, một vụ tấn công bằng bom dẫn đường đã gây thương vong lớn gần khu vực có xe buýt. Trước đó, thành phố Pryluky thuộc tỉnh Chernihiv cũng hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có trẻ em.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy mức độ nguy hiểm của các cuộc tập kích đường không, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư và các địa phương nằm gần chiến tuyến.

Theo các thông tin được công bố ngày 9/10, Ukraine đang đẩy mạnh hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và duy trì các dịch vụ thiết yếu sau những đợt không kích.

Rạng sáng 10/10, UAV Nga tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Ukraine

Sang rạng sáng 10/10, hoạt động quân sự trên không chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Theo Kiev Post, dẫn thông báo của Không quân Ukraine lúc 2 giờ 35 phút ngày 10/10 (giờ địa phương), các lực lượng Nga tiếp tục triển khai nhiều nhóm UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ tối 9/10 đến rạng sáng hôm sau.

Hệ thống phòng không Ukraine theo dõi các nhóm UAV di chuyển qua những khu vực miền Tây, miền Trung và miền Nam. Trong số các phương tiện được phát hiện có cả UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực, được đánh giá có tốc độ cao hơn các biến thể thông thường.

Cảnh báo không kích được phát đi tại thủ đô Kiev và nhiều địa phương khác, buộc người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Các diễn biến cho thấy nguy cơ tấn công bằng UAV vẫn thường trực, trong khi phòng không Ukraine tiếp tục phải phân tán nguồn lực để bảo vệ nhiều khu vực cùng lúc.

Ukraine mở rộng tập kích UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga

Trong khi Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, lực lượng Ukraine cũng tiếp tục sử dụng UAV tầm xa để tấn công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngày 9/10, tập đoàn công nghệ Yandex của Nga xác nhận một trung tâm dữ liệu tại tỉnh Kaluga, phía Tây Nam thủ đô Moscow, bị UAV tấn công, khiến một phần cơ sở hạ tầng ngừng hoạt động.

Khói bốc lên từ trung tâm dữ liệu Sasovo của Yandex tại Nga sau vụ tấn công bằng UAV gây hỏa hoạn, khiến cơ sở phải tạm ngừng hoạt động. (Ảnh chụp màn hình được lấy từ một video trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 qua REUTERS/Ảnh tư liệu)

Theo Reuters, đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào hệ thống trung tâm dữ liệu của Yandex trong hai ngày liên tiếp. Trước đó, cơ sở Sasovo, nơi đặt các hệ thống máy tính phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, cũng bị tấn công.

Những thiệt hại tại các cơ sở công nghệ đã gây gián đoạn một số dịch vụ trực tuyến, đồng thời làm gia tăng lo ngại về mức độ an toàn của hạ tầng dữ liệu và viễn thông tại Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở tại Kaluga và cho rằng đây là động thái đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Nga nhằm vào hạ tầng công nghệ Ukraine.

Giới chức địa phương Nga thông báo có 9 người bị thương trong các cuộc tấn công UAV tại Kaluga.

Cùng ngày, phía Ukraine tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ukhta tại Cộng hòa Komi thuộc Nga. Tuy nhiên, chính quyền địa phương Nga cho biết vụ tấn công không gây thiệt hại.

Tại tỉnh Belgorod của Nga, giới chức địa phương thông báo các cuộc tấn công từ phía Ukraine khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Những diễn biến trên phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi tập kích tầm xa của cả hai bên. Ngoài các mục tiêu quân sự, hệ thống năng lượng, công nghệ và những cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế ngày càng chịu nhiều tác động từ xung đột.

Ukraine tăng cường bảo vệ hạ tầng năng lượng trước mùa đông

Một trong những vấn đề cấp bách đối với Ukraine hiện nay là bảo vệ hệ thống điện, nhiên liệu và các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa đông.

Theo Reuters, Ukraine đang triển khai các biện pháp gia cố hàng loạt trạm cung cấp nhiên liệu, sử dụng kết cấu bê tông, rào chắn chống nổ và hệ thống điện dự phòng nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hơn 300 trạm nhiên liệu đã bị phá hủy trong vòng 6 tháng qua. Riêng tại Kiev, ít nhất 6 trạm thuộc mạng lưới Ukrnafta đã bị tấn công trong những tuần gần đây.

Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn, các doanh nghiệp năng lượng Ukraine đẩy mạnh dự trữ nhiên liệu, chuẩn bị máy phát điện và xây dựng phương án khôi phục hoạt động sau sự cố.

Tổng thống Zelensky cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng có thể tiếp tục gia tăng khi mùa đông đến gần. Ông kêu gọi các nước thành viên NATO tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không, đạn đánh chặn tên lửa đạn đạo và các phương tiện bảo vệ những công trình trọng yếu.

Tại Kiev, chính quyền thành phố cũng xúc tiến mở lại các điểm hỗ trợ khẩn cấp tại những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng mất điện. Các địa điểm này cung cấp nơi trú ấm, điện và một số nhu yếu phẩm cho người dân.

Mỹ - Nga điện đàm, triển vọng đàm phán hòa bình chưa rõ ràng

Bên cạnh những diễn biến quân sự, tình hình ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng xuất hiện những yếu tố mới đáng chú ý trong ngày 9/10.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình Ukraine và các vấn đề hợp tác kinh tế.

Thông tin từ Điện Kremlin cho biết ông Putin nhận định những cuộc tấn công UAV của Ukraine nhằm vào Moscow và một số địa điểm trong thời gian bầu cử tại Nga hồi tháng 9 đã ảnh hưởng đến khả năng sớm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moscow sẽ tiếp tục xem xét thời điểm thích hợp để khôi phục các cuộc thương lượng.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá cuộc xung đột đang ở trong tình trạng bế tắc nguy hiểm, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.

Tuy nhiên, những bất đồng về an ninh, lãnh thổ và điều kiện ngừng bắn vẫn là trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình.

Một diễn biến khác thu hút sự quan tâm là việc Tổng thống Trump thông báo Nga đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, cùng kế hoạch cung ứng bổ sung trong thời gian tới.

Động thái này vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc tạo điều kiện để Nga gia tăng nguồn thu từ nhiên liệu có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các bên cho thấy các nỗ lực ngoại giao đang phải đối mặt với những thách thức mới, ngay cả khi Washington tiếp tục đóng vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Chiến sự tiếp tục giằng co, nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu

Theo đánh giá được AP đăng tải ngày 9/10, chiến tuyến giữa Nga và Ukraine nhìn chung vẫn trong tình trạng giằng co, trong khi các cuộc tấn công đường không tầm xa diễn ra ngày càng thường xuyên.

Ukraine đang đối mặt với sức ép duy trì quân số chiến đấu, tổ chức luân chuyển lực lượng và bảo đảm khả năng phòng thủ tại những khu vực trọng điểm. Phía Nga cũng chưa tạo được bước đột phá mang tính quyết định trên toàn chiến tuyến.

Trong điều kiện đó, cả hai bên tiếp tục đẩy mạnh sử dụng UAV, tên lửa và các phương tiện tấn công tầm xa nhằm làm suy giảm năng lực quân sự, kinh tế và hậu cần của đối phương.

Các đợt không kích liên tiếp, thiệt hại đối với hạ tầng thiết yếu và những bất đồng trong tiến trình hòa bình đang đặt ra thêm nhiều thách thức đối với triển vọng ổn định tình hình.

Tính đến sáng 10/10/2026, chiến sự Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra trên nhiều hướng, việc bảo vệ dân thường, duy trì hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy giải pháp ngoại giao vẫn là những vấn đề cấp thiết.

Theo Reuters, AP, Kiev Post, The Guardian