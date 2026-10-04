Giao tranh leo thang dữ dội tại Yemen

Hiện trường một vụ không kích ở Taiz, Yemen. (Ảnh:

Các lực lượng vũ trang Yemen ngày 2/10 cho biết đã tiến hành 474 cuộc không kích và chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào các vị trí, hoạt động di chuyển, lực lượng tăng viện và năng lực quân sự của Houthi trong vòng 24 giờ. Các lực lượng Yemen cũng tuyên bố chiến dịch tiêu diệt 1.540 thành viên Houthi, chủ yếu tại Taiz; phá hủy hoặc vô hiệu hóa 216 phương tiện quân sự và khí tài.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận, phong trào Houthi ngày 2/10 cho biết, các lực lượng Saudi Arabia thực hiện 94 đợt không kích nhằm vào những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen trong 24 giờ qua. Saudi Arabia xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy ba tên lửa đạn đạo được phóng về phía thành phố Khamis Mushait của Saudi Arabia.

Trong khi Chính phủ Yemen đang phải ứng phó nhiều thách thức kinh tế và an ninh, Saudi Arabia cung cấp gần 60 triệu USD hỗ trợ ngân sách Chính phủ Yemen nhằm củng cố dòng tài chính thường xuyên, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, qua đó hỗ trợ sức mua của người dân và góp phần ổn định nền kinh tế.